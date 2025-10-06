17年的事2年辦好！台積電高雄首批2奈米產出 陳其邁收魏哲家署名紀念晶圓

台積電（2330）高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，預估初期年產值將逾1,500億元。高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言心情「百感交集」，並預告先進半導體新時代來臨，高雄正崛起。

魏哲家在紀念晶圓中題詩：

大鵬展翅開新局 南方沃土育英才 方圓千里共協力 新猷開拓展鴻圖 矽晶聚才謀發展 谷地生金富庶來

藏頭詩巧妙串連「大南方新矽谷」，寓意高雄成為半導體核心基地的願景。

陳其邁說，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、中央政策、台積電投資與市府團隊努力，這份紀念晶圓不僅具歷史意義，更將激勵市府持續建構完整半導體產業鏈。

陳其邁表示，台積電於高雄的投資，是南部半導體布局的重要里程碑，從土地取得、工廠動工與周邊建設均順利推進，隨著2奈米技術於2025年下半年試產成功，高雄不僅成為先進製程的重要基地，更奠定南部科技聚落的領導地位。

受惠於2奈米半導體技術應用廣泛，將為高雄AI、高速運算、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入關鍵動能，進一步引領上下游供應鏈群聚，並促進在地產業升級與創新。

高雄市政府新聞局長項賓和指出，未來台積電將在楠梓基地擴展至五座廠，擴大高雄半導體產業布局，進一步推升南部先進半導體產業量能，鞏固高雄作為全台乃至國家重要半導體重鎮的核心地位。

高市經發局表示，楠梓園區開發持續推進，預計試產成功營運後，初期可帶來至少1,500個就業機會及超過1,500億元年產值。全廠區創造逾2萬個營建工作機會，超過7,000個直接的高科技工作機會。

市府將持續扮演台積電最堅實的合作夥伴，秉持市長緊緊緊效率，優化投資環境，加速產業落地，共同打造南部半導體聚落、引領高雄躍升為國家戰略產業重鎮，實踐永續共榮的願景。

全球晶圓製造龍頭台積電因應半導體市場成長需求，3年前首次南拓高雄設廠，並於112年4月宣布高雄廠將建置先進製程2奈米晶圓廠。10月2日台積電代表親赴市府，致贈試產成功紀念晶圓，感謝市府在土地、水電、基礎建設及行政協助上的全力支持。

陳其邁表示，台積電於高雄的投資，是南部半導體布局的重要里程碑，在中央與市府協力下，從土地取得、工廠動工與周邊建設均順利推進，隨著2奈米技術於今年下半年試產成功，高雄不僅成為先進製程的重要基地，更奠定南部科技聚落的領導地位。

陳其邁說，上任後積極推動高雄產業轉型，並擇定半導體為發展主軸，全力爭取台積電在高雄設廠。

市府在土地、水、電等關鍵條件提前做好準備，包含中油高雄煉油廠原需17年整治的土地，在跨部會協作縮短為2年，完成土地與地下水解除列管，迅速提供台積電用地。

當中最關鍵的水資源，回顧2021年全台乾旱，市府提早開鑿抗旱水井，並主動聯繫台積電，表達高雄可提供穩定水源；隨即在一天內完成相關行政程序，協助取水樣確認水質符合標準，展現對水情的精準掌握與資源調度的高效應變。除既有的鳳山及臨海再生水廠，並積極推動橋頭及楠梓再生水廠建置，未來4座再生水廠全數完工後，高雄將成為全台再生水供應規模最大的城市，為產業發展提供穩定水源；用電方面，高雄擁有3座電廠，2024年總發電量(含再生能源)為423億度，而高雄市內總售電量占總發電量的71.3%，發電量仍有餘裕供應產業使用，搭配市府積極推動綠電，在高雄日照充足的條件下，持續穩定產業用電供應。

陳其邁強調，台積電進入建廠階段後，市府與廠方採取「全天候對接」模式，確保投資順利推進。

為優化交通運輸機能，市府推動「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」，總經費155億元，預計今年底發包、明年開工，完工通車後將有效銜接主要幹道、縮短運輸時間並改善民生交通。

員工子女教育方面，市府同步規劃藍田國小與高科實中。藍田國小打造國際雙語、智慧永續校園；高科實中位於橋頭新市鎮，有1,800名學額，服務南部科學園區員工及周邊學童，強化北高雄教育量能並進一步增進台積電的投資信心。