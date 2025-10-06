華新科高雄廠驚傳火警 公司：已滅火人員疏散全部平安

高雄地方傳出，被動元件大廠華新科（2492）廠房6日上午6時08分傳出火警，而後約7點21分撲滅，對此，華新科發言管道今日指出，廠區人員疏散全部平安，早早已完成滅火，預計等抽風完後再進現場確認狀況。

依據地方消息，高雄前鎮加工區北一路上的華新科廠房今日上午火警，消防獲報後出動21車42人前往搶救，總共約110人廠房員工撤離現場，無人員傷亡。

華新科官網資訊，自1992年開始生產製造被動元件，華新科致力於微型化、高成本效益、綠色環保、安規與防電磁波幹擾/靜電(EMI/ESD) 及各式特殊元器件開發，產品線包括積層陶瓷晶片電容(MLCC)及晶片排容(MLCC Array)、晶片電阻(Chip-R)及晶片排阻(Chip-R Array)、圓板電容(DISC)、射頻元件(RF Components)、氧化鋅變阻器(Varistor)、電感(Inductor) 、晶片保險絲(Chip Fuse)。