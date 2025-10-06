快訊

輝達台北設總部恐生變 高雄議員招手：亞灣有三塊地可考慮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中央政府跨部會推動高雄亞洲新灣區，亞灣2.0計畫預計7年投資170億元，議員郭建盟提出三塊用地向輝達招手。圖／高市都發局提供
中央政府跨部會推動高雄亞洲新灣區，亞灣2.0計畫預計7年投資170億元，議員郭建盟提出三塊用地向輝達招手。圖／高市都發局提供

輝達（NVIDIA）已攜手鴻海在高雄設先進算力中心，在輝達亞太總部用地難產後，議員郭建盟今天向輝達執行長黃仁勳喊話說，高雄亞灣特貿一及特貿二皆緊鄰鴻海總部，另有特倉三土地超過5公頃，水電不缺，歡迎來高雄。

輝達與新光人壽簽署合作意向書，原計畫在北士科設置亞太總部，然而意向書已於9月到期，計畫恐怕生變。

輝達與鴻海合作在高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，預計2026年完工，地點位於高雄軟體園區。

議員郭建盟表示，請黃總裁別再為輝達總部土地心煩，高雄亞灣水岸第一排特貿一土地面積2.79公頃、特貿二2.72公頃，兩地緊鄰鴻海總部。如不夠大還有會展中心旁特倉三土地也超過5公頃。

郭建盟說，高雄水電不缺，機場、海港、郵輪、輕軌、捷運及美食夜市一應俱全，最重要的是，高雄有24小時不闔眼的其邁市長，還有黃總裁的同鄉賴總統當堅強後盾。

郭建盟建議黃仁勳可向鴻海、台積電高層打探，就可知道投資高雄的行政效率與服務品質如何，高雄人官民一心，力挺輝達沒在漏氣der。

郭建盟臉書發文後，獲得議員黃文志、李雅慧等人按讚，認為高雄各方面條件都很適合輝達來設總部。

高市議員郭建盟團隊製作動畫，模擬輝達總部落腳亞灣的願景圖。圖／郭建盟提供
高市議員郭建盟團隊製作動畫，模擬輝達總部落腳亞灣的願景圖。圖／郭建盟提供

