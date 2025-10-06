帛琉以光傳遞訊息 倚天酷碁整合台灣隊完成全球首場「海底對話」

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
帛琉於5日舉行世界首場「水下即時對話」，由帛琉總統惠恕仁親自在海底發表演說，透過光的傳輸技術，向全世界分享對創新與未來生活的願景。施先生辦公室／提供
帛琉於5日舉行世界首場「水下即時對話」，由帛琉總統惠恕仁親自在海底發表演說，透過光的傳輸技術，向全世界分享對創新與未來生活的願景。施先生辦公室／提供

帛琉於5日舉行世界首場「水下即時對話」，由帛琉總統惠恕仁親自在海底發表演說，透過光的傳輸技術，向全世界分享對創新與未來生活的願景。這場前所未有的歷史性時刻，象徵人類首次能夠在水下進行自然交流，背後由宏碁（2353）集團創辦人施振榮居間促成，並由宏碁旗下倚天酷碁-創（2432）整合台灣隊功不可沒。

在這場名為「Palau Speaks to the World – From the Bottom of the Sea, With Light」的活動中，坐在帛琉總統身旁的「談話夥伴」，是「美人魚」與「巨蛤」，象徵人類與海洋萬物共生共榮的未來，也要喚醒世人對海洋生態的珍惜與責任。帛琉總統指出，「海洋是生命的搖籃，而光，是人類與大海重新對話的語言。」

這場海底演說的關鍵技術來自 LiFi（Light Fidelity）光傳輸通訊技術。該技術可讓聲音與資料透過光波傳遞，而非傳統電波。由於無線電波在水中無法傳輸，LiFi 提供了人類首次在水下清晰通話的可能。

這項技術是由巴黎薩克雷大學蘇亞特‧托普蘇教授（Prof. Dr. Suat Topsu）研發，資料傳輸速度可達250 Mbps，未來提升至252 Gbps，光波傳輸安全、防駭客、低延遲。

搭配由《藍色經濟》倡議者Gunter Pauli團隊與及來自台灣團隊—由宏碁旗下倚天酷碁整合工研院資通所、東海海洋有限公司及海洋委員會海洋科專支持下所研發的專業全罩式水下LiFi面罩，帛琉總統佩戴此設備，在海底以光通訊進行全球連線，使人類能在海底自然對話。

Blue Innovations 感謝帛琉政府及總統的全力支持，使這項創舉得以實現。將於2026 年春季推出首批100套水下通訊系統，包含三個專業全罩面罩、一套水面中繼器及周邊設備，僅限「先行者」試用與改進。

這項突破不僅展現帛琉在零碳與海洋永續上的領導地位，也為未來的創新應用開創新局，包括新一代海洋潛水體驗、水下機器人、自動化e-DNA（環境DNA）偵測、智慧海洋交通管理等領域。

帛琉作為全球海洋生物多樣性的聖地，一直以「讓海洋回到演化的正軌」為使命。這次的海底對話不僅挑戰人類想像，更將改變我們對海洋的認知，開啟前所未有的「光語時代」。

