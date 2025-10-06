PCB 轉型升級低碳高值化 國際展會期間聚焦無人機三應用
PCB正轉型升級低碳高值化，依據主辦單位預告，國際展會期間將舉辦論壇聚焦AI、低軌衛星與無人機等新興三應用。
電路板國際展會預定10月22日登場，期間將舉辦PCB淨零前瞻論壇。
依據預告，新興應用驅動下的PCB產業趨勢與策略布局在全球淨零減碳浪潮下，PCB產業正迎來轉型挑戰與新契機。AI、低軌衛星與無人機等新興應用不僅帶動需求，也推動材料、製程與設備升級。在政府政策與資源挹注下，此次「PCB 淨零前瞻論壇」以「新興應用驅動下的 PCB 產業趨勢與策略布局」為題，聚焦低碳技術、智慧製造與市場應用。
依據TPCA預告，論壇邀集產官學研專家分享最新趨勢，探討如何在國際供應鏈減碳要求下，透過材料低碳化、製程智慧化與市場多元化，推動產業高值化發展。期盼藉此平台凝聚共識，結合政府支持與產業能量，共創永續高效新時代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言