歐盟將自主研發AI 減少依賴美中

歐盟本周將公布一項新戰略，推動自主研發人工智慧（ＡＩ）平台，期能降低對外國供應商的依賴，並在全球ＡＩ競賽中與美國和中國一較高下。

歐盟數位執委薇勒庫南（Henna Virkkunen）將於周二提出這項新戰略計畫。根據英國金融時報取得的草案內容，歐盟執委會的這項新「ＡＩ應用戰略」（Apply AI strategy），將提倡歐洲自主研發ＡＩ工具，以保障歐洲的安全與韌性，並且提升歐盟在醫療保健、國防及製造等產業的競爭力。

歐盟想藉此加速本土ＡＩ技術的開發與應用，「以強化歐盟的ＡＩ主權」，包括制定政策使歐洲的公共行政部門加速採用可擴展且可複製的生成式ＡＩ解決方案」。歐盟這項草案說，公共行政部門應扮演核心角色，「透過增加對歐洲製開源ＡＩ解決方案的需求，以幫助ＡＩ新創公司成長茁壯」。

歐盟並且在草案中警告，歐洲過度依賴外部提供的ＡＩ協作管理平台，包括建置、訓練和管理ＡＩ應用所需的基礎設施和軟體在內，可能會為歐盟的供應鏈帶來風險。

自川普重掌白宮以來，這種疑慮日益加深，致使各界普遍擔憂歐盟對美國技術的依賴，並呼籲歐洲需在數位方面獨立自主。此外，中國大陸正在挑戰美國在ＡＩ發展的全球領先地位，也使外界擔憂歐洲未來可能在這方面喪失影響力。

歐盟將ＡＩ定位為一種「戰略資產」，而非僅僅是生產力工具，必須將其緊密融入歐盟的機構、工業和安全體系。例如，為支持製造業和衛生部門採用ＡＩ，歐盟執委會將從現有融資計畫中調撥十億歐元，以執行該戰略中的行動計畫。

歐盟還計畫「加速開發和部署由歐洲ＡＩ啟動的指揮與控制（Ｃ２）能力」，因為目前用於指揮部隊和管理戰場行動的Ｃ２系統，使歐洲軍隊嚴重依賴美國的技術。歐盟執委會還希望「支持開發用於太空防衛技術的主權邊界模型」。