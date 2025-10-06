鴻海新科技 入鏡國慶影片

鴻海集團電子製造實力備受肯定，今年國慶影片，鴻海（2317）也是主角之一。為慶祝2025年雙十國慶，外交部以「堅韌的台灣」為題製作國慶影片，鴻海集團包括AI護理機器人、電動巴士Model T等重點產品都獲邀入鏡，凸顯鴻海集團在科技上的實力。

這是鴻海第二度獲得入鏡國慶影片，前一次是在2022年的國慶文宣影片，當年主題為「堅韌台灣，立足世界」，當時即有眼尖的民眾發現鴻海電動巴士Model T入鏡。

今年的國慶影片中，鴻海集團在1分15秒處，展示其AI護理機器人Nurabot。這是鴻海攜手台中榮民總醫院、川崎重工，共同研發AI護理協作機器人。Nurabot搭載由鴻海研究院自研的繁體中文AI大型語言模型FoxBrain，支援文字轉語音（TTS）、語音辨識（ASR）、自然語言處理（NLP），透過鴻海數據中心部署。

這款機器人搭載輝達為醫療機器人打造的實體AI平台Isaac for Healthcare，並採用輝達Jetson AGX Orin系統模組，同時運用NVIDIA Omniverse架構下的Isaac Sim模擬應用進行訓練，並於NVIDIA OVX 平台上執行實體與虛擬整合模擬，實現自主導航。