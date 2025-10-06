AI 供不應求…台積電美元營收季季向上 全年可望超越成長30%目標

台積電（2330）將於下周四（16日）召開法說會，公布上季財報與展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營收可望優於預期，樂觀情況下，第4季美元營收也可望再攀新高，推升全年美元營收實績超越原預期的年增30%目標。

對於第4季相關議題，台積電指出，有關營收和業績展望資訊，依公司公告為準。

法人指出，台積電持續受惠AI應用驅動先進製程需求，來自蘋果新機矽含量提升，以及輝達衝刺AI新應用雙引擎挹注，第4季美元營收有機會持平第3季，甚至小幅季增個位數百分比，再創新高，並挹注全年營收成長超標。

談到AI應用議題，台積電董事長魏哲家先前於股東會上提到，所有的AI創新者都和台積電合作，AI供不應求，台積電努力增加產能讓客戶滿意。

此外，台積電尚未公布第3季美元營收，法人預期，台積電第3季美元營收平均約324億美元，持續跨越300億美元關卡，下半年逐季升溫。

台積電於7月的法說會預期，今年美元營收將年增30%，按照當時數據推算，2025年美元營收將首度超過千億美元、達約1,171.079億美元。

而從目前產業訊息來看，法人指出，受惠先進製程持續供不應求，台積電2025年美元營收增幅可望大幅超越公司先前訂下的目標，估計年增近四成。

法人分析，若以保守方式預測，台積電第4季美元營收平均值約291億美元，季減約10.2%，但較去年同期成長8.2%，即便如此，台積電2025年美元營收表現仍可望優於公司目標。

台積電先進製程持續擴大貢獻，下半年2奈米步入量產，接棒成為2026年一大動能。法人預估，台積電2奈米放量時，7奈米以下整體營收貢獻將超過八成，創新高。

其中，3奈米家族客戶訂單持續湧入，成為台積電營收、獲利成長的關鍵，5奈米家族也穩健貢獻業績。

根據台積電先前統計，今年第2季3奈米出貨占比24%、5奈米36%、7奈米14%。總體先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達全季晶圓銷售金額74%，占比持續創新高。