花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

特斯拉秀「功夫機器人」Optimus 明年上市 盟立、和大等受惠大

經濟日報／ 記者李珣瑛陳昱翔蕭君暉／新竹、台北報導
特斯拉執行長馬斯克在社交平台X發布一段旗下人形機器人Optimus與真人對打功夫的影片，從閃避、擋招到反擊，動作流暢且反應時間極短。（照片擷取自X平台）
特斯拉執行長馬斯克在社交平台X發布一段旗下人形機器人Optimus與真人對打功夫的影片，從閃避、擋招到反擊，動作流暢且反應時間極短。（照片擷取自X平台）

特斯拉執行長馬斯克在社交平台X發布一段旗下人形機器人Optimus與真人對打功夫的影片，從閃避、擋招到反擊，動作流暢且反應時間極短，並強調一連串的動作「是AI驅動，不是遙控」。特斯拉機器人變身葉問，能做更複雜動作與反應，盟立（2464）、和大（1536）、亞光（3019）等概念股受惠。

馬斯克先前曾上傳Optimus跳舞的影片，業界分析，相較於跳舞，打功夫要能閃躲，並視度對手動作靈活反擊，對機器人而言更難。

這次Optimus變身葉問，意味特斯拉機器人量能持續大躍進，相關配套零組件精準度也要更強，才能讓Optimus整體關節靈活度與感知外界變化更順暢，對供應鏈依賴度更高。

外媒分析，特斯拉是將全自動駕駛（FSD）所使用的影像感知、環境映射與決策演算法複製到機械人，並以多角度影片資料訓練，讓Optimus不再依靠預先編排，而是透過視覺系統與類神經網路作出即時判斷，打出真功夫。

特斯拉強調，Optimus這一連串打功夫，並沒有模仿任何動作，而是根據教練的動作進行反擊。

馬斯克這次上傳的打功夫Optimus人形機器人身高約173公分、重56公斤，擁有40個自由度（自由活動的關節），預計2026年上市，售價約1.89萬美元。馬斯克更曾以「最偉大的機器人」來形容Optimus，並喊出2030年前年產100萬部的目標。

業界分析，Optimus會打功夫，關節靈活度進化是關鍵。法人點名，台廠中，盟立集團攜手和大，兩家公司共組盟英投入機器人減速機模組關節，是當中關鍵。

盟立集團執行長林世東之前表示，人型機器人、無人機及機器狗等要能靈活運作，減速機是關鍵要角，占材料成本約30%。盟立與子公司盟英攜手打造出的全新關節模組各系列諧波減速機、與新開發的擺線減速機，並針對人型機器人「減重」而開發的PEEK、鋁合金、鈦合金等新材質的減速機產品。

亞光是特斯拉鏡頭重要夥伴，針對AI機器人市場，亞光董事長賴以仁曾表示，已與歐美三家客戶合作少量試產，應用於手部感測與視覺辨識，預期兩至三年後有機會進入量產期。


