經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（5）日公告9月合併營收62.3億元，攀上一年來高點，月增4%，反映iPhone 17系列新機上市鋪貨熱潮，並且繳出連四月成長的成績單。展望後市，大立光表示，10月客戶拉貨動能和9月差不多，產品出貨動能不墜。

大立光9月業績年減4%；第3季合併營收176.7億元，季增51%，但較去年同期衰退7%；前三季合併營收439.2億元，較去年同期成長7%，整體業績表現穩健向上。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營旗艦機鏡頭訂單，也是iPhone 17系列新機主力鏡頭供應商，受惠新機鋪貨潮啟動，加上蘋果持續追加訂單，營收連四月成長。

法人指出，iPhone 17系列新機9月中旬開賣後，銷售狀況優於預期，帶動相關零組件需求持續增溫，尤其今年新機因相機功能大幅提升，成為主要賣點，推升大立光出貨動能轉強。

大立光表示，9月鏡頭產品出貨組合中，1,000萬畫素占比約60%至70%最高，2,000萬畫素以上產品占比約10%至20%，800萬畫素產品占比約10%以下，其他產品則占10%至20%。

受惠蘋果新機上市效應，大立光目前產能已達滿載，新機拉貨對第3季毛利率有正面助益，加上第3季因新台幣由升轉貶，法人認為匯率走向對大立光上季毛利率表現較為有利。

大立光預計本周四（9日）舉行線上法說會，除公布今年第2季營運成果，也將釋出最新營運展望，由董事長林恩平親自主持。外界預期，iPhone 17後續訂單動能，機器人應用出貨表現、蘋果首款折疊iPhone動向、以及可變光圈訂單等四大議題將是會中焦點。

大立光 手機鏡頭 iPhone

相關新聞

AI伺服器、i17出貨強勁…鴻海9月營收衝上新高 本季業績續揚

鴻海昨（5）日公布9月合併營收8,371億元，創單月歷史新高，月增38%，年增14.1%，優於預期，主要受惠輝達GB20...

AI 供不應求…台積電美元營收季季向上 全年可望超越成長30%目標

台積電將於下周四（16日）召開法說會，公布上季財報與展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營...

大立光9月營收連四紅 攀一年高點 10月出貨動能不墜

手機鏡頭龍頭大立光昨（5）日公告9月合併營收62.3億元，攀上一年來高點，月增4%，反映iPhone 17系列新機上市鋪...

特斯拉秀「功夫機器人」Optimus 明年上市 盟立、和大等受惠大

特斯拉執行長馬斯克在社交平台X發布一段旗下人形機器人Optimus與真人對打功夫的影片，從閃避、擋招到反擊，動作流暢且反...

鴻海新科技 入鏡國慶影片

鴻海集團電子製造實力備受肯定，今年國慶影片，鴻海也是主角之一。為慶祝2025年雙十國慶，外交部以「堅韌的台灣」為題製作國...

歐盟將自主研發AI 減少依賴美中

歐盟本周將公布一項新戰略，推動自主研發人工智慧（ＡＩ）平台，期能降低對外國供應商的依賴，並在全球ＡＩ競賽中與美國和中國一...

