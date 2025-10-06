AI伺服器、i17出貨強勁…鴻海9月營收衝上新高 本季業績續揚

鴻海（2317）昨（5）日公布9月合併營收8,371億元，創單月歷史新高，月增38%，年增14.1%，優於預期，主要受惠輝達GB200、GB300 AI伺服器出貨強勁，以及iPhone 17系列新機上市雙重動能，公司看好本季業績續揚。

鴻海累計第3季合併營收2.57兆元，為歷年最強第3季，季增14.4%，年增10.9%，亦優於預期；前三季合併營收5.49兆元，為同期新高，年增16.2%。

鴻海表示，9月營收與8月相較，「消費智能產品類別」強勁成長，主要受惠9月iPhone 17系列發布；「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」則顯著成長，主要是消費智能產品的零組件出貨增加，以及AI機櫃出貨逐月提升；「電腦終端產品類別」則約略持平。

與去年同期相較，9月「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」均強勁成長，主要受惠AI機櫃拉貨動能強勁；「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則約略持平，其中，消費智能產品拉貨動能優於去年同期，但受匯率影響而約略持平。

鴻海指出，第3季主要業務與去年同期相比，「雲端網路產品類別」強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁；「元件及其他產品類別」顯著成長，反映主要業務零組件拉貨；「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則略為衰退。就前三季與去年同期比較，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」 強勁成長，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁；「電腦終端產品類別」顯著成長；「消費智能產品類別」則約略持平。

展望後市，鴻海表示，第4季AI機櫃出貨持續放量，資通訊（ICT）產品進入傳統旺季，看好整體營運將逐季成長。