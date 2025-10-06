快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

AI伺服器、i17出貨強勁…鴻海9月營收衝上新高 本季業績續揚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 記者蕭君暉／攝影
鴻海。 記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）昨（5）日公布9月合併營收8,371億元，創單月歷史新高，月增38%，年增14.1%，優於預期，主要受惠輝達GB200、GB300 AI伺服器出貨強勁，以及iPhone 17系列新機上市雙重動能，公司看好本季業績續揚。

鴻海累計第3季合併營收2.57兆元，為歷年最強第3季，季增14.4%，年增10.9%，亦優於預期；前三季合併營收5.49兆元，為同期新高，年增16.2%。

鴻海表示，9月營收與8月相較，「消費智能產品類別」強勁成長，主要受惠9月iPhone 17系列發布；「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」則顯著成長，主要是消費智能產品的零組件出貨增加，以及AI機櫃出貨逐月提升；「電腦終端產品類別」則約略持平。

與去年同期相較，9月「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」均強勁成長，主要受惠AI機櫃拉貨動能強勁；「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則約略持平，其中，消費智能產品拉貨動能優於去年同期，但受匯率影響而約略持平。

鴻海指出，第3季主要業務與去年同期相比，「雲端網路產品類別」強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁；「元件及其他產品類別」顯著成長，反映主要業務零組件拉貨；「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則略為衰退。就前三季與去年同期比較，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」 強勁成長，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁；「電腦終端產品類別」顯著成長；「消費智能產品類別」則約略持平。

展望後市，鴻海表示，第4季AI機櫃出貨持續放量，資通訊（ICT）產品進入傳統旺季，看好整體營運將逐季成長。

雲端 消費 AI

延伸閱讀

輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟 下一個贏家是誰？

鴻海二度獲邀參與雙十國慶影片 展現 AI 護理機器人與電動巴士Model T

員工有救災假！鴻海提出三大計畫支持花蓮 包括2,000萬元實質捐贈

外資買超234億元 這檔人氣王獲外資買超3.49萬張、鴻海登外資買超亞軍

相關新聞

AI 供不應求…台積電美元營收季季向上 全年可望超越成長30%目標

台積電將於下周四（16日）召開法說會，公布上季財報與展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營...

AI 伺服器、i17出貨強勁 鴻海9月營收衝上新高 本季業績續揚

鴻海昨（5）日公布9月合併營收8,371億元，創單月歷史新高，月增38%，年增14.1%，優於預期，主要受惠輝達GB20...

大立光9月營收連四紅 攀一年高點 10月出貨動能不墜

手機鏡頭龍頭大立光昨（5）日公告9月合併營收62.3億元，攀上一年來高點，月增4%，反映iPhone 17系列新機上市鋪...

特斯拉秀「功夫機器人」Optimus 明年上市 盟立、和大等受惠大

特斯拉執行長馬斯克在社交平台X發布一段旗下人形機器人Optimus與真人對打功夫的影片，從閃避、擋招到反擊，動作流暢且反...

鴻海新科技 入鏡國慶影片

鴻海集團電子製造實力備受肯定，今年國慶影片，鴻海也是主角之一。為慶祝2025年雙十國慶，外交部以「堅韌的台灣」為題製作國...

歐盟將自主研發AI 減少依賴美中

歐盟本周將公布一項新戰略，推動自主研發人工智慧（ＡＩ）平台，期能降低對外國供應商的依賴，並在全球ＡＩ競賽中與美國和中國一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。