輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟 下一個贏家是誰？

商業周刊／ 撰文者：黃齊元（老總的兩岸手札）
輝達9月18日宣布投資英特爾50億美元。聯合報系資料照片／余承翰攝影
輝達9月18日宣布投資英特爾50億美元。聯合報系資料照片／余承翰攝影

在變化快速的時代，企業一定要學策略結盟。除了可透過整合資源打造生態系之外，也能減少資本支出，甚至與次要競爭者一同挑戰市場龍頭。

世界變化太快，最近全世界有很多企業策略聯盟，以加速成長、因應變化。

輝達9月18日宣布投資英特爾50億美元，英特爾股價大漲。這筆交易很漂亮，不只是給川普總統面子、助美國半導體國家隊一臂之力，輝達GPU和英特爾CPU也能彼此互補，創造雙贏。

近期台灣也有一個類似且非常轟動的策略聯盟，就是7月底鴻海與東元宣布交換持股，鴻海投資東元10%股權，東元也以同等金額持有鴻海0.519%股權。這筆交易主要目的，是為了共同在美國建置AI資料中心。

年初OpenAI、日本軟銀以及甲骨文彼此整合，啟動了「星際之門」計畫。9月，OpenAI與甲骨文簽了5年合約，OpenAI向甲骨文購買高達3000億美元的算力，甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）也一夕之間變成全美首富。

此外，輝達9月22日宣布將投資高達1000億美元於OpenAI，建置以輝達AI處理器為核心的資料中心，雙方策略聯盟。

企業為何要策略聯盟？主要有3個理由：

1.為了資源整合，打造生態系。現在AI大爆發，有很多「跨界」技術，彼此之間若透過合作、聯盟，便能爭取時效。

2.減少資本支出。聯盟的好處就是可以資源共享，不需所有花費都自己來，就好比喝牛奶不需要養一頭牛，道理相同。

3.聯合次要敵人，打擊主要敵人。通常第二、三名的業者結合起來，就能出招挑戰市場龍頭。上週台灣共享機車就有一例，和泰集團旗下iRent與台灣大哥大轉投資的WeMo結盟，採開放平台經營共享機車，迎戰市場龍頭GoShare。

台灣企業需要好好學習策略聯盟，最好不花什麼錢，就能創造綜效。最怕的是拿錢投資別人的企業，最後還沒有享受到什麼好處。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟，下一個贏家是誰？

輝達 OpenAI 英特爾 鴻海

