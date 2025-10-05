鴻海二度獲邀參與雙十國慶影片 展現 AI 護理機器人與電動巴士Model T

為慶祝2025年雙十國慶，外交部特以「堅韌的台灣」為題製作國慶影片，其中，鴻海（2317）集團也獲邀參與雙十國慶影片，並展示了 AI 護理機器人，以及電動巴士 Model T，凸顯鴻海在科技上的實力，獲得國家認可。

這也是鴻海第二度獲得入鏡國慶影片，2022年的國慶文宣影片，當年的主題為「堅韌台灣，立足世界」，有眼尖的民眾發現，鴻海的電動巴士 Model T 驚喜入鏡，也成為全台唯一，顯示鴻海電動車的實力獲得政府肯定。

在今年的國慶影片中，鴻海集團是在1分15秒處，展示出AI護理機器人 Nurabot。這是鴻海攜手臺中榮民總醫院、川崎重工，共同研發 AI 護理協作機器人「Nurabot」。Nurabot 搭載由鴻海研究院（HHRI）自研的繁體中文 AI 大型語言模型 FoxBrain，支援文字轉語音（TTS）、語音辨識（ASR）、自然語言處理（NLP），透過鴻海數據中心部署。

這款機器人搭載輝達（NVIDIA） 為醫療機器人打造的實體 AI 平台 Isaac for Healthcare，並採用 NVIDIA Jetson AGX Orin 系統模組，同時運用 NVIDIA Omniverse 架構下的 Isaac Sim 模擬應用進行訓練，並於 NVIDIA OVX 平台上執行實體與虛擬整合模擬，實現自主導航、多模態感知與即時環境建模功能。

在護理臨床應用上，Nurabot 可執行送藥、檢體運送、病房導引與衛教等多項重複性任務，協助臨床團隊有效分擔日常工作量。Nurabot 約可減少約三成護理工時，並有助於提升照護流程的標準化與精準度，使護理人員能更專注於病患核心照護與臨床判斷。

至於在影片的1分47秒處，則展示了鴻海電動巴士 Model T。

影片連結：https://maintain-mofa.cdn.hinet.net/2025外交部國慶影片/堅韌的台灣_中文版.mp4