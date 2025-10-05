美學者：陸壟斷基礎晶片市場

美國史丹福大學胡佛研究所研究員庫肯（Mike Kuiken）發出警告，稱美國對大陸「基礎型晶片」的依賴日益加深，將帶來所謂國家安全風險，而這場危機正被更受關注的人工智慧（ＡＩ）霸主之爭所掩蓋。他敦促美國貿易代表辦公室和商務部，針對大陸成熟製程晶片的三○一調查必須「果斷行動」收尾，推出遠超加徵關稅的產業政策。

英國金融時報報導，庫肯說，美國政府一心關注先進ＡＩ半導體之際，但大陸正「悄然壟斷」基礎晶片（成熟製程晶片）市場。這些晶片是不可或缺的數位技術「主力軍」，支撐汽車、醫療設備、國防系統乃至關鍵國家基礎設施的一切，其重要性不言而喻。

製程在廿八奈米及以上的晶片被稱作成熟製程晶片。庫肯認為，這類表述頗具誤導性，容易讓人以為這類晶片已經過時。事實上，這類晶片是不可或缺的創新組件，重要性源於廣泛的應用場景，幾乎所有帶開關的電子設備都離不開它們。它們更是國家關鍵基礎設施的核心，支撐著配電與電信網路的運轉。

庫肯表示，Ｆ16戰鬥機、愛國者飛彈和「標槍」反坦克飛彈等均依賴於基礎型晶片，放棄對此類晶片供應鏈的控制，無異於直接讓出美國軍火庫的控制權。他警告稱，如果美國經濟的基礎設施和軍事武器庫的核心元件，都依賴於由主要競爭對手掌控「開關」的晶片，那麼爭奪ＡＩ領域主導地位將變得毫無意義。

庫肯援引數據表示，大陸已占全球近百分之四十的晶片產能，主導地位預計在二○三○年前還會進一步擴大。他敦促美國貿易代表辦公室和商務部，針對大陸成熟製程晶片的三○一調查必須「果斷行動」收尾，推出遠超加徵關稅的產業政策，要求美國企業披露所用晶片的供應鏈，同時呼籲政府加大對基礎型晶片的投入資金。