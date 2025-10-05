北市副市長李四川：MOU失效並非壞事 本周與輝達協商北士科基地

輝達進駐北士科T17、T18基地卡關，台北副市長李四川回應，沒有所謂政治口水問題，北市府本周將與輝達聯絡、溝通；他也說，其實市府已向輝達建議改選北士科T12，但當時被MOU綁住，若MOU沒了，「不見得是壞事」。

李四川說，新壽對這個案子提四項聲明，都是考古題，因為市府告訴新壽，要直接移轉修改契約涉及圖利，如果對市府初步提出意見不滿意，新壽可提出條件來，北市府就報議會處理。

不過，市府內部人士表示，新壽最希望的是市府改契約直接轉給輝達，輝達將付給新壽在MOU中的100多億，「市府公務員不被捉去關才怪」，不然就是讓議員在議會「提案」修改契約同意MOU，「但是誰敢呢」？

知情人士說，輝達並不反對新壽和市府合意解約，現在也只有這一條路，「只要新壽不要獅子大開口」，用地閒置三年什麼都沒做，不能在市府歸還權利金後，還要100多億。

國民黨北市議員張斯綱指出，市府應設法解決T17、18問題，但新壽也一樣，且不可以獅子大開口，還說無法對股東交代，否則50年地上權已荒廢三年，該怎麼交代？而且T17、18地上權市府是屋主，新壽只是房客擁有使用權，不經房東同意轉租給別人也太怪。

民進黨市議員何孟樺說，市府想留住輝達只能加強與新壽協商。