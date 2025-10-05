聽新聞
0:00 / 0:00

華為嗆聲 雲算力超車輝達…生產效率達H20晶片的三倍

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為用昇騰AI晶片打造的CloudMatrix 384超節點。（路透）
華為用昇騰AI晶片打造的CloudMatrix 384超節點。（路透）

當外界拆解華為用幾奈米晶片時，華為雲CEO張平安表示，5、7奈米晶片製程並非核心，客戶真正需要的是優質計算結果，華為雲服務算力效能突破，生產效率已達輝達H20晶片的三倍，在50毫秒時延下實現單卡每秒生成2,400個token（AI處理的計費單位）。

快科技報導，華為昇騰雲服務不僅適配自研的盤古大模型，還全面支持DeepSeek、Kimi等第三方模型。張平安表示，希望所有大模型在昇騰雲上都能跑得更快、更好。

張平安指出，大陸「算力黑土地」正成全球AI算力中心，華為在海外布局時發現，儘管大陸的智慧計算中心均採用液冷技術，但海外液冷資料中心仍較為罕見，若要對海外資料中心進行改造，不僅耗時較長，而且光纖網路頻寬也難以滿足需求。

張平安最後強調，根據規定，每個雲廠商一旦發生重大事故都需在網上公開披露，而華為雲已連續756天保持重大事故「零記錄」、「我們有信心將這一成果持續保持下去。」

Canalys數據顯示，今年第1季，華為雲在大陸雲服務市場中排名第二，佔據18%市占，與阿里雲33%的市占仍有差距。而阿里雲AI相關工作負載已連續七個季度實現三位數增長，成為雲業務的核心引擎。

算力 奈米

延伸閱讀

輝達總部看中T17、T18卡關 李四川曝解決方法

5、7奈米並非核心 華為雲CEO張平安： 華為算力能力已超輝達晶片3倍

大陸國產AI新破口！華為、阿里押注「超節點」 不卷單卡性能

華為AI晶片 戒不掉台積、三星…昇騰910C仍採用亞洲科技巨頭元件

相關新聞

大陸國產AI找到新突破口 華為、阿里押注超節點技術

儘管大陸AI落後美國，不過大陸國產AI已找到新突破口，包括華為、阿里巴巴正押注「超節點」技術，也就是追求「系統效率」，有...

華為嗆聲 雲算力超車輝達…生產效率達H20晶片的三倍

當外界拆解華為用幾奈米晶片時，華為雲CEO張平安表示，5、7奈米晶片製程並非核心，客戶真正需要的是優質計算結果，華為雲服...

陸車廠超殺優惠搶攻旺季 強打舊換新補貼、地方消費券

10月伊始，大陸汽車市場迎來傳統「金九銀十」消費旺季的第二個重要節點。隨著70多款新車進入車市，十一及中秋節共八天長假期...

陸將揭曉外匯、黃金儲備金額 人行增持黃金仍是大方向

中國大陸國家外匯管理局將於7日公布外匯存底及黃金儲備數據。分析師認為，在外部環境波動加大背景下，適度充裕的外儲規模將為保...

張平安：陸「算力黑土地」正成全球AI中心

輝達為大陸特製的Ｈ20晶片被大陸拒絕，主因是大陸國產的晶片已能替代。華為常務董事、華為雲ＣＥＯ張平安表示，華為雲服務算力...

大陸「金九銀十」車市升溫！逾23座城市舉辦地方車展 推限時補貼

10月伊始，大陸汽車市場迎來傳統「金九銀十」消費旺季的第二個重要節點。隨著70多款新車進入車市，8天長假期間，車市消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。