聽新聞
0:00 / 0:00

大立光9日法說聚焦四議題 9月營收有望站上65億元大關

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

大立光（3008）將於9日舉行線上法說會，除公布今年第2季營運成果，也將釋出最新營運展望，由董事長林恩平親自主持，外界預期，iPhone 17後續訂單動能、機器人應用出貨表現、蘋果新折疊機動向、以及可變光圈訂單等四大議題將是會中焦點。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，也是iPhone 17鏡頭主力供應商。受惠新機鋪貨潮啟動，大立光今年8月營收59.68億元，月成長10%，年減15%，為去年11月以來新高，公司方面預期，9月拉貨動能比8月好。大立光累計今年前八月營收376.63億元，年成長8%。

大立光預計5日公布9月營收，法人估計，在新機拉貨點火下，單月營收有望站上65億元大關，為一年來最佳，預期第3季營收逼近180億元大關，為今年來新高，季增逾五成，隨營收規模放大，加上新機出貨，產品組合優化，單季毛利率有望逼近六字頭，且在新台幣對美元匯率回貶帶動下，業外收益進補，大立光上季獲利走出低谷，單季獲利有望賺逾五個股本入袋，為今年以來最好。不過，大立光不回應法人預估的財務數字。

大立光第4季營運表現取決於iPhone 17上市後，後續追單力道表現，去年i16上市因銷售狀況不如預期，未出現新一波換機潮，以致大立光產能鬆動，營收提前於8月站上全年高峰，衝破70億元大關後，逐月下滑，旺季不旺，因此i17後續訂單表現備受關注。

另一方面，林恩平在前一次法說會提及，明年有可變光圈鏡頭的案子出來，算是明年滿大的專案（Project）。林恩平雖未透露是哪家客戶，但從供應鏈消息，外界臆測，他口中的可變光圈鏡頭大案子應是明年iPhone 18旗艦機新規格，如果成真，將是iPhone相機首創新功能，進一步推升規格升級。

另一方面，市場傳出明年蘋果可能在下半年推出首款折疊手機。針對折疊手機及薄形手機對於大立光的貢獻，林恩平說，因為鏡頭要壓低，對於製造設計都是挑戰，平均售價（ASP）也會更好。部分客戶嘗試用模造玻璃（MG），但因為有一定厚度，最後仍採用塑膠鏡片，也因為厚度考量，會減少鏡片數。

談及機器人布局進展，林恩平說，下半年會以模組出貨，但量不大，今年仍以5P為主，有在研發新的規格中。

iPhone 17 客戶 法人

延伸閱讀

車上沒人竟自己開走？小米汽車揭曉「無人駕駛」謎團 車主也驚訝

大立光法說會10月9日登場 新機效應和機器人布局受關注

大小摩看蘋鏈 按讚四贏家…唱旺大立光、玉晶光、義隆、譜瑞前景

半導體通膨危機 高毛利元件成海嘯第一排

相關新聞

北市副市長李四川：MOU失效並非壞事 本周與輝達協商北士科基地

輝達進駐北士科T17、T18基地卡關，台北副市長李四川回應，沒有所謂政治口水問題，北市府本周將與輝達聯絡、溝通；他也說，...

美學者：陸壟斷基礎晶片市場

美國史丹福大學胡佛研究所研究員庫肯（Mike Kuiken）發出警告，稱美國對大陸「基礎型晶片」的依賴日益加深，將帶來所...

OCP 大會 AI 概念搶商機 緯穎、台達電等約20家廠商參加

開放運算計劃全球峰會（OCP Global Summit 2025）將登場，緯穎、雲達、台達電、光寶、智邦、啟碁、明泰、...

OpenAI 執行長奧特曼亞洲行 爭取資金和製造夥伴

美媒引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼近日旋風式訪問亞洲，主要是爭取資金和製造夥伴，以滿足這家人工智慧（AI）新...

大陸國產AI找到新突破口 華為、阿里押注超節點技術

儘管大陸AI落後美國，不過大陸國產AI已找到新突破口，包括華為、阿里巴巴正押注「超節點」技術，也就是追求「系統效率」，有...

華為嗆聲 雲算力超車輝達…生產效率達H20晶片的三倍

當外界拆解華為用幾奈米晶片時，華為雲CEO張平安表示，5、7奈米晶片製程並非核心，客戶真正需要的是優質計算結果，華為雲服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。