軟銀、輝達皆投資…英特爾成美半導體製造要角 專家曝對台積電影響

美國政府、軟銀（SoftBank）和輝達（NVIDIA）接連投資入股英特爾，市場還點名蘋果（Apple）和超微（AMD）都可能與英特爾合作。產業專家表示，英特爾在美國半導體製造中扮演重要角色，不過，短期仍以改善體質為重點，對台積電影響應有限。

研調機構DIGITIMES副總經理黃逸平說，對於美國政府，英特爾（Intel）已大到不能倒、重要到不能倒，在美國半導體製造政策中將扮演重要角色，晶片或雲端服務業者將面臨投資英特爾或採用英特爾產能的壓力。

黃逸平表示，AI晶片廠輝達投資入股英特爾，雙方並將在產品方面展開合作，不過，輝達並未提及與英特爾在製造方面的合作，同時強調台積電是重要合作夥伴。

黃逸平認為，輝達與英特爾應著重於產品面的合作，雙方將具互補綜效，可望擴大在個人電腦、筆記型電腦和企業伺服器市場銷售。

至於市場點名的蘋果和超微，黃逸平指出，蘋果過去在筆記型電腦產品曾採用過英特爾的中央處理器（CPU），不過，目前已改採自研晶片，預期蘋果應不會回頭採用英特爾的處理器。

黃逸平表示，蘋果智慧手機處理器向來委由台積電先進製程代工生產，觀察英特爾先進製程技術約落後台積電1代，時間約2年多，蘋果將成熟製程晶片委由英特爾生產的可能性較高。

黃逸平指出，蘋果投資英特爾，並將成熟製程晶片交由英特爾代工生產，可以展現對美國製造政策的支持，並落實美國投資承諾，為手機等產品爭取較佳的關稅條件。

黃逸平說，超微與英特爾競爭劇烈，超微近年趁著英特爾製程技術推進不順時，成功在桌上型電腦、筆記型電腦和伺服器領域瓜分英特爾的市場。超微投資英特爾或在產品面合作的可能性低。

英特爾已獲得輝達投資，並將展開合作，未來可能進一步獲得蘋果投資與部分成熟製程晶片代工訂單，黃逸平表示，英特爾營運體質仍待改善，製程技術也應調整以客戶為導向，短期對於台積電影響應有限。