大立光法說會10月9日登場 新機效應和機器人布局受關注

光學元件廠大立光預計10月9日召開線上法人說明會，將是下週台股重頭戲，蘋果（Apple）iPhone 17系列新機效應，以及機器人布局情況將是市場關注重點。

大立光將於10月5日公布9月營收，根據大立光先前預期，9月拉貨動能比8月好一點，推估大立光9月營收可望突破新台幣60億元關卡，將續創今年單月營收新高。大立光第3季營收將逾173.5億元，較第2季增加48.6%以上，旺季效應顯現。

大立光將於法說會公布第3季營運結果及說明第4季營運展望。市場預期，新機種有助於支撐第3季毛利率表現，此外，大立光第2季匯兌損失高達42.2億元，第3季新台幣未再出現驟升走勢，匯率影響應可緩解，獲利有機會同步好轉。

大立光為蘋果手機光學鏡頭供應商，隨著iPhone 17前後鏡頭都有升級，前置相機導入1800萬畫素，超廣角鏡頭提升至4800萬畫素，此外，iPhone 17銷售將優於預期，大立光營運可望受惠。大立光營運展望，將成為市場研判蘋果供應商未來業績表現的風向球。

大立光董事長林恩平先前透露，2026年有望啟動一項具規模的可變光圈鏡頭專案，為既有產品線帶來升級動能，相關專案進展將是市場關心的重點。

機器人市場前景看俏，台積電董事長暨總裁魏哲家先前轉述客戶看法表示，未來人形機器人商機將大於電動車10倍。大立光在機器人領域的布局情況也備受關注。