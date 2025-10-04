快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

台積電攻上1,400元 推升台股挑戰27,000點 本周大漲1,180點 漲幅4.6%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數周五開高走高收最高，終場上漲382點，收在26,761點，成交量約4,800億元。籌碼面部分，三大法人買超213.2億元，其中外資現貨買超169.5億元、期貨淨空單減少2,335口至20,852口，投信賣超16.8億元，自營商買超60.5億元。本周台股大漲1,180點，漲幅4.6%，且是連續六周上漲。

永豐期貨指出，3日台股在美股小幅上漲的帶動下，開盤即呈現正向氛圍。雖然外界原本預期連假前將出現調節與獲利了結，但盤勢發展卻完全不同，主力資金並未退場，反而一路推升指數。盤中買盤持續湧入，指數穩健走高，並在尾盤階段再度刷新歷史新高，顯示多方力道依舊佔優。

值得注意的是，台積電（2330）3日股價攻上1,400元整數大關，不僅象徵半導體龍頭持續吸引資金聚焦，也成為帶動大盤持續衝高的主要推手。由於權值股表現強勢，市場整體人氣進一步升溫。若此態勢延續，下周台股挑戰27,000 點大關的可能性顯著提高，將成為連假後投資人關注的焦點。然而，在指數屢創新高之際，仍須留意高檔震盪與短線回檔的風險，以免追高後承受較大波動。

台股 期貨

延伸閱讀

台積電法說會10月16日登場 聚焦景氣和製程等5重點

台股四天漲千點…指數點位、市值頻創新高 周線翻紅

台積盤後鉅額交易 飆出1,500元新高價

台股十強 2025年賺逾30%

相關新聞

台灣總部卡關 輝達失望

輝達來台設立總部「Ｔ17、18基地」卡關，親近輝達的知情人士昨日透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建、後移轉的方案」絕對...

李同榮：輝達總部若生變 恐4輸

輝達總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰認為，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關鍵買家已經就位；不過...

國巨收購日商芝浦達標…估斥資196億元 累計持有87%股權

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘收購日商芝浦電子案終於達成目標。國巨昨（3）日宣布，公開收購芝浦參與應賣股數已過50.01%...

台積電法說會10月16日登場 聚焦景氣和製程等5重點

晶圓代工廠台積電將於10月16日舉行線上法人說明會，市場關注5大重點，包括產業景氣、全球投資進程、製程技術發展、政策的影...

華為AI晶片 戒不掉台積、三星…昇騰910C仍採用亞洲科技巨頭元件

研調機構TechInsights拆解華為晶片發現，華為最頂級的AI晶片昇騰910C，採用了台積電、三星等亞洲科技巨頭的先...

輝達對總部卡關非常失望 知情人士透露先建後移不可行、不滿政治口水

輝達來台設立總部「北士科T17、T18基地」卡關，親近輝達的知情人士昨（3）日向本報透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。