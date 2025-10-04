台積電法說會10月16日登場 聚焦景氣和製程等5重點

快訊

中央社／ 新竹4日電
台積電。 路透

晶圓代工廠台積電將於10月16日舉行線上法人說明會，市場關注5大重點，包括產業景氣、全球投資進程、製程技術發展、政策的影響和因應，以及產業競爭態勢。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，產業景氣是台積電法說會的首要重點，除第4季營運展望外，市場關注台積電全年美元營收成長目標是維持30%，還是有上修機會。

劉佩真指出，人工智慧（AI）與高效能運算相關需求依然強勁，其餘個人電腦和智慧手機市場將步入傳統淡季，第4季需求可能趨緩。

劉佩真說，海外投資進程是台積電法說會的第2大重點，尤以美國廠進度最受關注。因應客戶強勁需求，台積電美國亞利桑那州第2及第3座晶圓廠已加速量產時程，只是日本熊本第2座廠和德國廠進展是否受到影響而延遲備受矚目。

台積電製程技術發展是法說會的第3大重點，劉佩真表示，台積電2奈米將於今年下半年量產，包括超微（AMD）與聯發科等客戶都已陸續表態將採用，是台積電明年營運成長主要動能，市場關注相關生產與接單狀況。

台積電對於晶片關稅及台美晶片製造五五分的看法是法說會第4大重點，劉佩真說，若台美晶片製造五五分，勢必會影響台積電在台灣布局，部分先進製程產能將移往美國，台灣新增產線則恐將縮減，對於台灣半導體產業未來發展影響重大，應審慎應對。

劉佩真表示，產業競爭是台積電法說會第5大重點，繼美國政府、軟銀（SoftBank）及輝達（NVIDIA）陸續投資入股英特爾（Intel）後，市場關注英特爾是否與台積電聯繫合作事宜，台積電如何因應。

