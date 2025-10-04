聽新聞
0:00 / 0:00

李同榮：輝達總部若生變 恐4輸

聯合報／ 記者藍鈞達陳美玲／台北報導

輝達總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰認為，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關鍵買家已經就位；不過，房市趨勢專家李同榮仍提出警示，若是輝達落腳北士科生變，恐將淪為四輸局面。

賴正鎰說，台北市北士科園區預估帶來十二到十五萬就業人口，未來輝達台灣總部落腳北士科後，人口數將不只這樣；他認為，未來捷運淡水線沿線將成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好二至三房的中小宅，總價落在兩千到三千三百萬元，剛性需求穩健，將會是台北市未來五年的房市推案焦點區域。

輝達海外總部落腳北士科定案已數月，這個天上掉下來的禮物，攸關台灣人工智慧（ＡＩ）新十大建設的重要議題；李同榮直言，政府居然無法從中積極協助促成，而輝達與新光人壽合作ＭＯＵ也已於九月卅日到期，讓雙方卡關，陷入困境。

李同榮提出警告，若是輝達落腳北士科生變，恐將淪為四輸局面，包括一、政府威信掃地，二、新光企業形象受傷，三、輝達計畫時程延宕，四、跟進的產業與投資受損。

李同榮指出，受外界矚目的輝達海外總部定案落腳於北士科，至今已近四個月，而輝達與新光人壽合作ＭＯＵ已經到期，若計畫生變，對政府、輝達、新壽、跟進的投資產業、都將淪為四輸局面。

輝達 北士科

延伸閱讀

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

北士科地上權案 三贏局面演變為三輸

輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

相關新聞

台灣總部卡關 輝達失望

輝達來台設立總部「Ｔ17、18基地」卡關，親近輝達的知情人士昨日透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建、後移轉的方案」絕對...

李同榮：輝達總部若生變 恐4輸

輝達總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰認為，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關鍵買家已經就位；不過...

阿特曼亞洲行 專家：與韓戰略合作鞏固台日AI供應鏈

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altaman）本週展開旋風式亞洲行程，造訪台灣、韓國和日本。長期研究地緣政治的科技專...

台積電高雄廠第一片2奈米晶片贈高市府 陳其邁：百感交集

高雄市長陳其邁3日透露，台積電（2330）近日贈送市府一片12吋2奈米晶片，這是高雄楠梓廠的第一片晶片，以感謝市府長期來...

終於認了！麗臺9月納中國移動標案大單營收爆衝 關鍵使出這招

麗臺科技（2465）銷售中國移動的專案訂單終於入袋，但因該公司交付95%款項後，遲遲沒有做驗收，並支付最後5%尾款，使得...

日月光先進封裝再加一！光輝十月廠房動土儀式 鞏固產業競爭力

全球封測龍頭日月光投控（3711）因應人工智慧（AI）、車用電子與高效能運算（HPC）需求的快速增長，3日於楠梓科技園區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。