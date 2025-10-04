聽新聞
李同榮：輝達總部若生變 恐4輸
輝達總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰認為，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關鍵買家已經就位；不過，房市趨勢專家李同榮仍提出警示，若是輝達落腳北士科生變，恐將淪為四輸局面。
賴正鎰說，台北市北士科園區預估帶來十二到十五萬就業人口，未來輝達台灣總部落腳北士科後，人口數將不只這樣；他認為，未來捷運淡水線沿線將成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好二至三房的中小宅，總價落在兩千到三千三百萬元，剛性需求穩健，將會是台北市未來五年的房市推案焦點區域。
輝達海外總部落腳北士科定案已數月，這個天上掉下來的禮物，攸關台灣人工智慧（ＡＩ）新十大建設的重要議題；李同榮直言，政府居然無法從中積極協助促成，而輝達與新光人壽合作ＭＯＵ也已於九月卅日到期，讓雙方卡關，陷入困境。
李同榮提出警告，若是輝達落腳北士科生變，恐將淪為四輸局面，包括一、政府威信掃地，二、新光企業形象受傷，三、輝達計畫時程延宕，四、跟進的產業與投資受損。
李同榮指出，受外界矚目的輝達海外總部定案落腳於北士科，至今已近四個月，而輝達與新光人壽合作ＭＯＵ已經到期，若計畫生變，對政府、輝達、新壽、跟進的投資產業、都將淪為四輸局面。
