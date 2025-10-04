聽新聞
台灣總部卡關 輝達失望

聯合報／ 記者應翠梅朱曼寧／台北報導
知情人士昨透露，輝達表達對T17、18基地卡在政治口水戰非常失望。圖為輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。本報資料照片
輝達來台設立總部「Ｔ17、18基地」卡關，親近輝達的知情人士昨日透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建、後移轉的方案」絕對不可行，甚至T17、T18基地還成了政治議題，卡在政治口水戰，對此非常失望。

知情人士透露，外界盛傳，輝達與新壽「北士科Ｔ17、18基地」MOU卅日到期後，有三大解決方案，包括「合議移轉方案」、「先建後移方案」、「解約返還方案」，其中針對先建後移方案，輝達有話想說，這方案絕對不可行。

知情人士透露，輝達不同意，主要有兩大原因，第一是輝達對建築設計要求高，一定會找世界頂級建築工程師，且已經找好建築團隊，並希望由上到下，包括建築設計、營造工程等都是由輝達親自發包。

而在興建過程中，難免會遇到工程追加、建築設計費增加或變動等問題，若有第三人在中間溝通協調，蓋出來的不符合預期，會很容易產生責任難歸咎問題。

第二是「北士科Ｔ17、18基地」近期延伸成為政治攻防戰，一來不想被牽連到複雜的政治議題，二來輝達希望能夠快速完成總部興建的計畫，不希望因為政治紛擾而遞延時程。

最後，知情人士透露，事實上，這個案子已經走到最後階段，輝達很想來台設立總部，卻因此卡關，感到非常失望。儘管輝達尚未明確討論總部興建地點的替代方案，但若「北士科T17、T18基地」持續談不攏，最後非常有可能走向選擇其他城市、國家的局面。

擁有北士科Ｔ17、18地上權五十年權利的新壽，周四再度發聲明，依法不能同意北市府提議的合意終止條件，對此，台北市政府強調只有新壽蓋好移轉和合意解約兩個方案。由於新壽蓋好移轉此一方案未獲輝達同意，但合意解約又卡在北市府主張編列四十多億預算（權利金及期間利息）退還給新壽，而據北市府透露新壽開出的條件則是一百四十多億元（權利金加上未來五十年約一○七億元潛在開發利益），雙方僵持不下。

外界認為新壽開出一百四十億元是獅子大開口，新壽董事長魏寶生昨表示，新壽只是不方便公布計算公式，但「有憑有據，否則怎麼能過得了公司董事會及輝達這關？我們一切都依照公司治理進行」。

他指出，其實此案也不是無解，最單純的解方就是由新壽直接將土地地上權移轉給輝達，由輝達付錢給新壽，就不需要市政府編列預算在市議會闖關，也不用花到納稅人的錢。不過，市府認為仍有圖利新壽之嫌，不同意這種作法。

被問到輝達總部案萬一破局，後續如何演變？魏寶生指出，他曾問過輝達全球不動產最高主管，這位主管親口表態並未考慮北士科Ｔ17、18之外的選項，也不考慮在台北以外設總部。魏寶生並在獲得對方同意之下，也曾兩度向台北副市長李四川轉達。且輝達若未在台北設區域總部，屆時恐怕將區域總部移往印度或馬來西亞。站在整體國家經濟發展角度，新壽會盡力與市府與輝達協商，希望事情獲得圓滿解決。

