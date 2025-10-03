國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源

併購大王國巨（2327）集團董事長陳泰銘近期頻頻出手，先入股富鼎、力智等，又宣布收購日本芝浦電子，昨（3）日公告達成過半門檻，正式公布累計持有約87%芝浦股權的，還同步出手投資茂達，成為茂達第一大股東。

業界人士指出，兩件併購案是國巨近年來系統性布局半導體產業鏈的代表作，強化集團提供完整解決方案，搶攻AI電源端的主動元件、被動元件新設計。

業界指出，從富鼎的功率半導體MOSFET技術，再到力智的電源管理IC設計能力，以及茂達的風扇馬達驅動IC和電源管理IC產品線，透過快速收購，國巨已經建立從被動元件到主動元件的垂直整合能力，形成一個相互支援的完整電源解決方案生態系統。

業界進一步說，不論是電源IC或是芝浦的保護元件，都是用來處理電流、電壓，功能包含穩壓、儲存電能、濾波等，顯示出國巨布局電源領域積極態度，未來在電源領域方面，可直接整合，在前端就將自家的被動元件和IC綁定、提供客戶完整解決方案，不僅簡化了客戶的採購流程，更能夠確保不同元件間的最佳匹配和系統優化，讓國巨產品具備更強市場競爭力。

隨著茂達納入泛國巨集團，國巨版圖已延伸至人形機器人所需的各式感測元件。市場統計，人形機器人硬體成本中高達34%來自感測元件，國巨跨足此領域後，擴展技術廣度，整合AI、電源與機電控制等新興應用需求，擴大市場成長動能。