快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

影／湖南無人機表演秒變「流星火雨」 觀眾慌張躲避宛如災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

併購大王國巨（2327）集團董事長陳泰銘近期頻頻出手，先入股富鼎、力智等，又宣布收購日本芝浦電子，昨（3）日公告達成過半門檻，正式公布累計持有約87%芝浦股權的，還同步出手投資茂達，成為茂達第一大股東。

業界人士指出，兩件併購案是國巨近年來系統性布局半導體產業鏈的代表作，強化集團提供完整解決方案，搶攻AI電源端的主動元件、被動元件新設計。

業界指出，從富鼎的功率半導體MOSFET技術，再到力智的電源管理IC設計能力，以及茂達的風扇馬達驅動IC和電源管理IC產品線，透過快速收購，國巨已經建立從被動元件到主動元件的垂直整合能力，形成一個相互支援的完整電源解決方案生態系統。

業界進一步說，不論是電源IC或是芝浦的保護元件，都是用來處理電流、電壓，功能包含穩壓、儲存電能、濾波等，顯示出國巨布局電源領域積極態度，未來在電源領域方面，可直接整合，在前端就將自家的被動元件和IC綁定、提供客戶完整解決方案，不僅簡化了客戶的採購流程，更能夠確保不同元件間的最佳匹配和系統優化，讓國巨產品具備更強市場競爭力。

隨著茂達納入泛國巨集團，國巨版圖已延伸至人形機器人所需的各式感測元件。市場統計，人形機器人硬體成本中高達34%來自感測元件，國巨跨足此領域後，擴展技術廣度，整合AI、電源與機電控制等新興應用需求，擴大市場成長動能。

國巨 被動元件 IC設計

延伸閱讀

國巨公開收購茂達普通股 已於1日順利完成

被動元件漲價最大受惠者：國巨

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

國巨：芝浦電子正式支持公開收購案 時間延長至10月3日

相關新聞

台灣總部卡關 輝達失望

輝達來台設立總部「Ｔ17、18基地」卡關，親近輝達的知情人士昨日透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建、後移轉的方案」絕對...

李同榮：輝達總部若生變 恐4輸

輝達總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰認為，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關鍵買家已經就位；不過...

國巨收購日商芝浦達標…估斥資196億元 累計持有87%股權

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘收購日商芝浦電子案終於達成目標。國巨昨（3）日宣布，公開收購芝浦參與應賣股數已過50.01%...

華為AI晶片 戒不掉台積、三星…昇騰910C仍採用亞洲科技巨頭元件

研調機構TechInsights拆解華為晶片發現，華為最頂級的AI晶片昇騰910C，採用了台積電、三星等亞洲科技巨頭的先...

輝達對總部卡關非常失望 知情人士透露先建後移不可行、不滿政治口水

輝達來台設立總部「北士科T17、T18基地」卡關，親近輝達的知情人士昨（3）日向本報透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建...

輝達台灣總部選址 新壽：對方只要T17、T18

輝達台灣總部選址在新光人壽投標取得的北士科T17、T18，卻卡在台北市政府與新壽的地上權移轉問題，合作陷入僵局。新光人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。