國巨收購日商芝浦達標…估斥資196億元 累計持有87%股權

被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘收購日商芝浦電子案終於達成目標。國巨昨（3）日宣布，公開收購芝浦參與應賣股數已過50.01%的門檻，累計持有約87%的芝浦股權。

依國巨每股7,130日圓價格估算，法人估計至今約斥資近950億日圓（約新台幣196億元）。

國巨收購芝浦案報捷

國巨公告，依據日本法規，公開收購期間將延長十個營業日至今年10月20日止，提供尚未應賣的芝浦股東最後一次審慎考量的機會，期盼所有股東作出明智決策。

國巨目標為收購芝浦全部股權約1,524.62萬股，納為子公司，屆時芝浦會在日本股市下市。

國巨今年2月宣布以每股4,300日圓公開收購芝浦，初期並不順利，面對芝浦找來「白衣騎士」美蓓亞三美連續三度追價、加上日本政府對投資嚴審，耗時八個月，四度提高價格，並邀請芝浦高層來台參訪、對日本政府溝通，直到9月16日公告芝浦正式宣布支持收購計畫，國巨公告收購芝浦已達成50.01%（762萬4,200股）目標的持股門檻，累計持股已達87%。

國巨強調，此成果是邁向完成收購程序的關鍵一步，是國巨在全球電子零組件產業布局中的戰略重心，展現對日本市場的長期承諾與堅定投資決心。

芝浦電子成立於1953年，主力生產各類NTC熱敏電阻與感測元件，是相關領域龍頭廠商，年營收逾3,200億日圓，產品廣泛應用於汽車、工業設備、家電、醫療等終端，以及軍事航太領域。芝浦技術實力雄厚，先進感測器技術對全球市場及日本產業具有重要意義。

國巨先前表示，併購核心目標是進一步擴大感測器業務版圖，整合芝浦技術與市場通路，加速兩家公司在全球市場的成長，結合雙方資源將帶來更高的協同效益。