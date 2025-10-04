林信義將任我APEC領袖代表

快訊

經濟日報／ 記者周佑政黃婉婷李人岳／台北報導

APEC峰會本月底將在韓國慶州登場，行政院長卓榮泰昨（3）日在立法院答詢時透露，今年我方領袖代表「應該是決定了」，總統府正在作業。據了解，繼去年之後，今年可望再由總統府資政林信義出任我領袖代表，這也將是林信義第五度代表我國參與APEC。

另據了解，今年APEC雙部長年會（AMM），將由行政院政務委員兼國科會主委吳誠文，以及政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮率團出席。

去年的APEC在秘魯利馬舉辦，賴清德總統當時就邀請林信義擔任領袖代表，並指示林信義與代表團向國際傳達台灣三項重要主張，包括台灣積極貢獻國際社會；台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

林信義曾兩度代表我國參加APEC雙部長年會。

