新聞透視／輝達台灣總部 從制高點找解方

經濟日報／ 記者 陳佩嘉

輝達台灣總部落腳北士科，隨著官、民相互放話，親近輝達的知情人士透露輝達感到失望，凸顯台灣若無法從制高點，將國家利益擺在最重要位置進行通盤考量，最終可能與世界級AI晶片大廠失之交臂。

知情人士認為，台灣恐與輝達無緣的最關鍵問題，是行政部門無法跨部會、跨中央與地方，與民間彼此讓利、共尋對策，為國際級企業來台設立總部尋求最佳解方。

既然台北市政府可以找內政部，為T17及T18之間廊道土地徵收問題尋求協助，對於地上權移轉的法律問題，也應該由更高位階的政府部門統籌規畫。

從親近輝達知情人士昨日發言，不難看出輝達對於總部的合約形式、興建方式，有自己的想法及規畫，包括反對新光人壽先興建後移轉的癥結點。

據知情人士透露，其實今年初以來輝達與新壽接觸時，新壽即表達將以租賃方式與輝達洽談合作計畫，意即當時新壽是希望依照台北市政府地上權規定，由輝達承租，最後再移轉。

不過經過與輝達反覆討論後，輝達提出地上權直接移轉的需求，最後雙方才據此簽下MOU（合作備忘錄）。

也因此，新壽與北市府展開一連串方案討論，就是希望能滿足輝達需求。不過三方進行多種版本討論，卻因為沒有一方想退讓，使得合作恐面臨破局，若留不住輝達，再多的法規、法條，也只是框住自己，看似美好的商業合約，最後只是「紙上富貴」。

輝達 新壽 總部

