輝達台灣總部選址 新壽：對方只要T17、T18

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

輝達台灣總部選址在新光人壽投標取得的北士科T17、T18，卻卡在台北市政府與新壽的地上權移轉問題，合作陷入僵局。新光人壽董事長魏寶生昨（3）日向本報透露，已兩次向輝達美國總部高層明確徵詢意見，對方僅考慮T17、T18作為設點選項，不接受其他區域替代，且早已轉達輝達立場給台北市政府。此案被視為台灣AI發展重要指標，各界均關心能否順利落地。

新壽新經營團隊自2023年接手以來，致力改善新壽經營體質，根據保險公開資訊觀測站，當年新壽上半年和下半年RBC分別僅184.38%、176.37%，都未過資本適足率200%標準，團隊不敢將資金貿然投入不動產，對北士科T17、T18這個標案積極評估要建設還是轉讓才最有助體質改善，最終接觸到輝達，雙方談妥合作，北市府則以無建物又轉讓給其他公司恐有圖利之嫌拒絕。

新壽得標北士科T17、T18這兩塊地地上權共50年開發計劃，若自行興建大樓作為商辦分租給科技廠商，形成科技產業聚落，新壽也可獲得穩定租賃收益。然而，魏寶生透露，輝達美國總部曾兩次表示只願落腳T17、T18，不考慮其他地方，並已將此訊息兩次轉達給台北市副市長李四川。

北市府另提出新壽應先蓋好大樓再租給輝達的做法，知情人士透露，輝達不願意採納，恐與其大樓設計機密和建築特色有關；又或者北市府與新壽雙方採「合意終止」方案，專業經理人認為，從公司治理角度並不合理，若價格太低，損及股東和保戶權益，若價格開高，由納稅人買單也不合理。

