輝達對總部卡關非常失望 知情人士透露先建後移不可行、不滿政治口水

輝達來台設立總部「北士科T17、T18基地」卡關，親近輝達的知情人士昨（3）日向本報透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建、後移轉的方案」是絕對不可行，甚至T17、T18基地還陷入政治議題，卡在政治口水戰，對此非常失望。

知情人士透露，外界盛傳，輝達與新壽「北士科T17、T18基地」MOU上月30日到期後，有三大解決方案，包括「合議移轉方案」、「先建後移方案」、「解約返還方案」，其中針對先建後移方案，輝達有話想說，這方案絕對不可行。

知情人士透露，輝達不同意，主要有兩大原因，第一是輝達對建築設計要求高，一定會找世界頂級建築工程師，且已經找好建築團隊，並希望由上到下，包括建築設計、營造工程等都是由輝達親自發包。

興建過程中難免會遇到工程追加、建築設計費增加或變動等問題，若有第三人在中間溝通協調，蓋出來的不符合預期，很容易產生責任難歸屬問題。

第二是「北士科T17、T18基地」近期延伸成為政治攻防戰，一來不想被牽連到複雜的政治議題，二來輝達希望能夠快速完成總部興建計劃，不希望因為政治議題遞延時程。

最後，知情人士透露，事實上這個案子已經走到最後階段，輝達很想來台設立總部，但卻因此卡關，感到非常失望，儘管輝達尚未明確討論總部興建地點替代方案，但若「北士科T17、T18基地」持續談不攏，最後非常有可能走向選擇其他城市、國家的局面。

北市府官員昨日表達不清楚狀況，所以不回應。

先前北市府針對輝達落腳北士科案，強調在一切合法合規的情況下，北市府會全力給予協助，之前北市府也很清楚表達，一切都是依照合約規定及相關程序，所以有兩個方案。

一個方案就是依照合約，新壽興建完成後取得使照移轉給輝達；另外第二個方案就是合意解約之後，由台北市政府將土地重新設定地上權給輝達，一切都會依照法規走。

該官員也坦言，現在的狀況如果真的要讓新壽轉售土地，北市府就必須支付大額違約金，這樣恐怕就會有圖利廠商的嫌疑，這對北市府來說也不是好選項，因此最終還是希望能夠先按照合約走，未來如果真的有需要，也不排除市長蔣萬安親飛美國跟輝達談。



延伸閱讀

輝達台灣總部選址 新壽：對方只要T17、T18