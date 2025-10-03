聽新聞
0:00 / 0:00
台積電公告TSMC Global Ltd.取得固定收益證券5,000萬美元
台積電（2330）3日代子公司TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券，主要為公司債（XS3114891198），以每單位價格100美元購買50萬單位，交易總金額5,000萬美元。台積電公告，取得或處分目的為固定收益投資，並無涉及處分利益或損失。
這項投資占公司最近期財務報表中總資產比例6.06%，歸屬於母公司業主之權益之比例7.98%；公司營運資金4,362億1,900萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言