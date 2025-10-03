快訊

台積電公告TSMC Global Ltd.取得固定收益證券5,000萬美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台積電（2330）3日代子公司TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券，主要為公司債（XS3114891198），以每單位價格100美元購買50萬單位，交易總金額5,000萬美元。台積電公告，取得或處分目的為固定收益投資，並無涉及處分利益或損失。

這項投資占公司最近期財務報表中總資產比例6.06%，歸屬於母公司業主之權益之比例7.98%；公司營運資金4,362億1,900萬元。

