台積電高雄廠第一片2奈米晶片贈高市府 陳其邁：百感交集

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄市長陳其邁3日透露，台積電（2330）近日贈送市府一片12吋2奈米晶片，這是高雄楠梓廠的第一片晶片，以感謝市府長期來的協助，並提到試量產進度超前，P1廠將於年底量產。他表示，2奈米製程落腳高雄，象徵全球最先進技術已在此生根，帶動高雄半導體產業鏈形成更強韌生態系。

陳其邁指出，台積電高雄廠P1至P5生產線投入2奈米先進製程，進度比預期更快，最快在年底量產，P2廠明年量產，目前P3也進入裝機階段，凸顯高雄在全球半導體版圖的戰略價值。

他強調，高雄未來將不僅是晶圓製造中心，更要完善設備、材料等上下游供應鏈，串聯南部產業資源，推動算力與高科技生態系形成產業聚落。

據了解，高雄市議會第4屆第6次定期大會今日開幕，陳其邁率領市府團隊前往議會，逐一向議長康裕成、副議長曾俊傑及國民黨團、無黨團結聯盟及民進黨團拜會致意，並做出以上談話。

