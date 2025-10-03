阿特曼亞洲行 專家：與韓戰略合作鞏固台日AI供應鏈

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altaman）本週展開旋風式亞洲行程，造訪台灣、韓國和日本。長期研究地緣政治的科技專家表示，韓國應是阿特曼此次亞洲行的重點，應與韓國的AI戰略發展有關，台灣及日本則是為了鞏固AI供應鏈。

專家說，瞄準未來可望大幅成長的推論及代理人工智慧（AI）算力需求，AI基礎建設持續積極進行。其中，軟銀（SoftBank）與OpenAI、甲骨文（Oracle）等推動「星際之門」計畫（Stargate）。

軟銀應負責資源整合，OpenAI主要負責AI多模態模型，由甲骨文建置資料中心，採用輝達（NVIDIA）的AI晶片。專家表示，建置資料中心需要鴻海和緯創等生產的AI伺服器、台達電的散熱和電源管理方案等，AI晶片則由台積電代工生產。

專家指出，阿特曼這次亞洲行程中，來台拜會台積電與鴻海，到日本尋求與日立策略合作，固樁意義濃厚，主要鞏固供應商關係。

專家表示，韓國三星和SK海力士的高頻寬記憶體（HBM）是AI關鍵零組件，阿特曼赴韓國除敲定與三星和SK海力士合作，由兩公司供應OpenAI記憶體；此外，還將共同設立合資企業，在韓國興建2座資料中心。

專家說，OpenAI是AI多模態模型的領頭羊，對於韓國AI戰略發展將有所助益。另外，三星集團除半導體事業外，還有智慧手機和電視等終端產品業務，未來雙方是否進一步針對雲端和終端算力融合方面展開多元合作，值得留意。

台灣的台積電是AI晶片龍頭輝達的主要晶片代工廠，輝達執行長黃仁勳近年多次來台，展現與台積電和台灣廠商的密切關係。專家表示，台灣可以參考韓國與OpenAI的合作，由政府主導與類似OpenAI的模型開發者合作，應有助於台灣AI長遠發展。