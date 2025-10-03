終於認了！麗臺9月納中國移動標案大單營收爆衝 關鍵使出這招

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
麗臺在美超微關係企業肯威及大訊入主後，二代梁傳杰接任總經理，拖延一年半不能認列帳款的中國大陸標案，也終於解決，麗臺上半年也已轉虧為盈。王郁倫攝影

麗臺科技（2465）銷售中國移動的專案訂單終於入袋，但因該公司交付95%款項後，遲遲沒有做驗收，並支付最後5%尾款，使得麗臺該筆訂單拖延一年多無法入袋，為此麗臺8月發律師函給對方確認推定驗收後，9月營收正式認列該筆大單2.79億人民幣，單月營收爆衝14.26億元創史上新高。

麗臺2024年搭上AI伺服器熱潮，中國子公司麗台上海信息科技參與中國移動通信集團專案，提供並建置200台NVIDIA HGX A800資料中心伺服器，總交易金額高達人民幣2.98億元，但雖大單出貨完畢，但因中國移動一直未驗收，麗臺就無法認列營收，而後美超微集團關係企業大訊、肯微入主麗臺科技，似乎因此找到解方。

根據麗臺公布，9月營收，已按照合約認列2024年度就收回95%應收帳款，這使麗臺9月營收爆衝至14.26億元歷史新高。

而拖延超過一年半，麗臺終於能認列營收原因是，中國移動已「視同」驗收麗臺交付200台AI伺服器。具相關知情人士指出，解套方法是照法律程序對中國移動「推定驗收」。

方式是麗臺上海於8月出具律師函給中國移動，信中說明：中國移動的最終客戶已經把麗台上海交付的伺服器產品，在2025年4月取用（下架並遷移至其他場所），因此可以認定中國移動雖然未按照合同約定進行最終驗收，但交付的產品已經被實際使用，因而產生「最終驗收」的法律效果。

透過此法律行動，麗臺除能將已收到的95%款項轉認列營收，也具備請求中國移動履行責任義務，支付剩餘5%應收帳款的權利。麗臺未來仍可能會針對5%尾款，相當於1,681萬人民幣採取法律行動催討。

據了解，中國移動系統建置案，總訂單金額人民幣2.98億元，其中第四及第五年需提供保固服務，該金額1,900萬人民幣，將需在第四及第五年才能認列，剩餘款項2.79億元人民幣則於9月認列。

麗臺9月雖認列中國移動2.79億人民幣龐大營收，但因提列信用損失及成本，該筆訂單9月並未貢獻獲利，粗估訂單單月帶來1,134.6萬元人民幣虧損，相當於新台幣4,844萬元損失，不過，知情人士透露，若把整個中國移動標案訂單（含第四第五年的保固收入）計算在內，該筆生意仍是獲利的。

至於麗臺9月中國移動標案加上本業的合計損益，以及第3季財報損益，則公司方面尚未公布。

