日月光先進封裝再加一！光輝十月廠房動土儀式 鞏固產業競爭力

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光高雄廠資深副總洪松井。照片／公司提供。
全球封測龍頭日月光投控（3711）因應人工智慧（AI）、車用電子與高效能運算（HPC）需求的快速增長，3日於楠梓科技園區啟動K18B廠房新建計畫動土典禮，總投資金額達新台幣176億元，預計2028年第1季完工啟用，屆時可新增近2,000個就業機會。

據悉，K18B廠房規劃地上8層、地下2層，專注於先進封裝製程（CoWoS）及終端測試，除了能帶動地方產業發展，更進一步擴大高雄在全球半導體供應鏈的戰略地位，公司同時積極推動多元人才布局，廣納在地青年、女性工程師與國際專才，實踐「共融共榮」的企業責任。

日月光高雄廠資深副總洪松井表示，隨著先進封裝在整體半導體價值鏈中扮演的角色日益重要，日月光將持續投入最新技術與設備，滿足全球客戶在AI與高效能運算上的龐大需求。K18B廠房的動工，不僅是公司在先進封裝領域的重要里程碑，更是回應市場動能的積極作為，將進一步鞏固台灣半導體的全球領導地位。

K18B廠房採用VC-B等級抗微震設計，並設置園區首座獨立中央公用設施（CUB）大樓，集中管理電力、冷卻水與壓縮空氣等系統，提升製程穩定度與能源效率。K18B也將透過地下管道與鄰近K18廠串聯，形成完整「維生系統」，確保營運韌性與資源供應的穩定性。

在安全規劃上，K18B成為園區首棟導入全方位智能火災避難引導與AIoT消防智慧查檢系統的廠房，全面提升營運安全。同時，新廠積極爭取綠建築黃金級認證與防火標章，並導入低碳建材、智慧節能管理與再生水循環，打造低碳、綠能的智慧型綠色工廠，展現日月光「先進製程×永續精神」並行的決心。

經濟部園管局長楊志清表示，日月光深耕高雄多年，對推動台灣經濟與科技創新貢獻良多。K18B廠房的啟動不僅回應AI與先進製程需求，更與南部半導體S廊帶高度連結。

高雄市政府副秘書長王啓川則說，市府以「數位轉型」與「淨零永續」為施政主軸，積極吸引全球頂尖企業投資。從台積電（2330）落腳楠梓，到超微（AMD）、義隆電子（2458）、信驊（5274）、日月光、默克、英特格、科林研發、應材與ASML等國際大廠擴展布局，高雄已形成涵蓋設計—製造—封裝—材料—應用的完整半導體聚落。

K18B廠房將專注於系統級封裝的多元應用，包括銅柱凸塊封裝（Copper Pillar Bump）、扇出型封裝（FoCoS）、覆晶封裝（FC BGA for CoWoS & Chiplet）等，為客戶提供更高效能與可靠度的解決方案。

