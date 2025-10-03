全球生技面臨逆風挑戰 安永曝兩利器成台灣突圍關鍵

全球生物製藥產業正面臨資金緊縮、監管政策變動及地緣政治帶來的供應鏈重組等挑戰。安永聯合會計師事務所舉辦「2025安永超越邊界生物科技產業報告發表會」，專家指出，AI與智慧醫療將是臺灣在國際競爭中突圍的重要利器，未來企業若能靈活運用數據與併購策略，將有望在逆風中創造新的成長動能。

安永所長傅文芳表示，在市場高度不確定的環境下，企業必須聚焦關鍵資產，並善用AI等創新科技提升效率。工研院副總莊曜宇則分享，臺灣醫護人力吃緊，工研院正推動以臨床語料結合Agentic AI，打造智慧醫療共創平台，邀請業者攜手合作，從臺灣走向國際。

經濟部產業技術司司長郭肇中補充，自2007年至今，臺灣生技產業市值已成長逾14倍，並具備完善法規體系。再加上本地強大的電子與ICT供應鏈，導入AI與物聯網（IoT），為智慧醫療奠定良好基礎。政府策略著重在協助傳產轉型、強化CDMO（委託開發暨製造）鏈結國際、推動創新研發與吸引跨國藥廠投資。

安永會計師王彥鈞指出，歐美融資環境低迷，大型製藥公司延後併購計畫，使全球及臺灣業者必須重新思考資本與研發布局。不過，研發仍是產業核心驅動力，2024年全球生技公司平均將33%資金投入研發，高於十年前的25%。臺灣上市櫃生技公司同年營收達新臺幣3,666.8億元，研發投入317.4億元，其中製藥產業表現最突出，顯示「研發即成長」的趨勢。

融資面上，2024年全球IPO規模略回升，美國與歐洲共有30家生技公司上市，募資約40億美元；創投規模則達247億美元，回到疫情前的常態。臺灣市場亦展現活力，全年募資金額279.39億元，年增54.8%，其中IPO募資額暴增近8倍，反映投資人對產業前景的高度信心。

隨著產業數位化，AI與數據成為下一個競爭優勢。安永調查顯示，77%企業領導人認為AI已提升效率，87%業者投資AI平台加速藥物研發，84%生技CEO認為必須提升資料整合品質。AI除了降低成本、縮短研發時程，更被視為未來的核心資產。

在全球藥品趨勢上，GLP-1減重藥、ADC（抗體藥物複合體）及ATMP/CGT（先進療法）成為熱門領域，推升CDMO需求。工研院專家賴瓊雅提醒，藥品缺口與專利到期潮將重塑市場，臺灣應聚焦「韌性、證據、製程」三大策略，鎖定生物相似藥與國際缺藥品項，提升在地研發能量。

此外，併購與策略聯盟正成為「第二成長曲線」。劉安凱副總經理指出，2024年雖然大型併購放緩，但全球前25大藥廠仍握有高達1.3兆美元併購火力。未來產業將走向「小而精準」的併購與策略合作，讓大藥廠能分散風險並接觸新技術，中小型生技公司則能借力打開新市場。