鴻海採購長褚承慶 入選2025年全球供應鏈30大領袖榜

國際知名供應鏈專業機構 Alcott Global 近期公布「TOP 30 Supply Chain Leaders of 2025」榜單，全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）採購長褚承慶先生（Max Chu）憑藉其在供應鏈領域的卓越貢獻與創新領導力，不僅獲選入榜，更高居全球榜單第二名。此項殊榮不僅是對褚承慶採購長的高度肯定，更彰顯了鴻海在全球供應鏈管理上的前瞻視野與領先實力。

Alcott Global 所公布的 「TOP 30 Supply Chain Leaders」，被提名人須符合嚴格標準，包括至少擔任區域或全球職位連續 18 個月以上，且負責供應鏈職責，所任職的公司年營收要超過 5 億美元規模。2025 年的 30 位入榜者，是從來自 28 個國家、280 家公司的 338 名全球候選人中脫穎而出。他們是在供應鏈創新、韌性提升和永續發展方面做出卓越貢獻的領袖，也為整個供應鏈產業樹立標竿。

對於此次獲獎，褚承慶表示：「這份榮譽不僅是對個人以及採購團隊的肯定，更是對鴻海在全球供應鏈數位化轉型與永續治理領域地位的再次驗證。面對日趨複雜的全球供應鏈環境，未來，鴻海將持續在客戶、公司與供應商三端深化協作，攜手與生態鏈中具備『敏捷領航，韌性成長』特質的夥伴們，共同打造一個更具效率、更具韌性、更為永續的全球供應鏈新典範。」

Alcott Global 集團執行長 Radu Palamariu 表示，「今年的獲獎者代表了現代供應鏈領導力的最佳典範：大膽、有韌性並以人為本。這份榜單從 338 份提名中選出，經過嚴格的評審團審核，並納入超過 2,000 名業界同行的意見，這些領袖不僅獲得了他們所在組織的認可，更贏得了全球供應鏈社群的肯定。」

褚承慶採購長進入鴻海任職已有 33 年，作為集團供應鏈採購最高主管，每年管理超過 60 萬個零件料號的採購需求，帶領團隊在集團 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型的策略中，打造出一系列符合「開放、透明、科學、管理」理念的創新數位平台。

其亮點成果包括：AI 驅動的料件知識庫 BOMate：該平台以集團海量料號為基礎，結合專家規則演算法與 AI 模型核心，構建出智能互動的料件知識管理系統，成為研發與採購料件選用的智慧助手，大幅提升效率與精準度。

智慧風險預警系統 eSCRM：此系統整合物料資訊、工廠經緯度與 ERP 系統數據，能在災害發生 20 分鐘內，自動透過簡訊與郵件向受影響廠商及料號發出預警，有效搶得物料供應處置先機，大幅強化供應鏈韌性。

供應商 ESG 管理平台：集供應商 ESG 評級、培訓、賦能於一體化的數位平台，旨在協助供應商夥伴接軌國際化 ESG 管理體系，共同滿足客戶對永續發展的期待，打造綠色供應鏈生態圈。

透過這些完整的數位化生態系統，鴻海不僅建立供應鏈管理模式的創新，更讓平台使用者能享受「訊息自動化、決策科學化、執行效率化」的科技便利。

在永續發展方面，公司亦積極推動多項供應鏈減碳措施，成果豐碩。截至 2024 年，在褚採購長的帶領下，集團供應商較基準年（2020 年）已成功減碳 138 萬噸，碳排放強度降低 16%。這些永續實踐不僅協助獲得 CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露計畫）與 DJSI（Dow Jones Sustainability Index，道瓊永續指數）等國際權威機構的肯定，更促成臺灣首份《供應商責任報告》的發布，為產業樹立了全新標竿。