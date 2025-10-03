群電營收／9月30億元 與上月約略持平、年減15.6%

群光電能（6412）公布2025年9月自行結算合併營收30.54億元，與上月約略持平，年減15.6%；第3季營收90.37億元，季減1%，年減12.8%；累計今年前3季營收266.09億元，年減2.6%。

群光電能指出，9月營收略低於預期，主要受兩大因素影響：一方面，智慧低碳整合平台（智慧建築）業務因客戶工程進度延宕，約新台幣1億多元的營收將延後認列；另一方面，電源業務則因客戶重要半導體材料短缺，導致電競筆電電源拉貨不如預期，進而影響9月整體營收表現。

群光電能強調，目前智慧低碳整合平台業務需求強勁，至第3季底在手專案總金額已突破新台幣60億元，並持續增加中。

不過，近期營建產業缺工問題嚴峻，已對客戶的工程施工進度造成影響，進而打亂公司營收認列時程。公司預估，延後的逾新台幣1億元營收可望於10月認列，若後續缺工情況逐步緩解，將帶動第4季相關營收轉強。

在電源業務方面，群光電能補充說明，原本品牌客戶規劃於中國黃金周與雙11購物節期間，推出電競筆電及AI PC等限時促銷活動，公司也因此於9月積極備貨大瓦數電競筆電電源。

然而，客戶隨後因重要半導體材料短缺調整計畫，轉而增加傳統筆電電源的拉貨。受此影響，雖然9月出貨量有所提升，但平均銷售單價低於原先預期，進而使營收表現不如預期。

不過，近期客戶已通知10月份部分重要半導體缺料問題有望改善，群光電能表示，將密切關注產業狀況，用最快的速度配合客戶需求調整生產計劃，公司樂觀看待10月份產品組合的改善機會。

談及第3季的獲利表現，群光電能表示，受到關稅等不確定因素影響，使今年PC產業旺季表現受限，再加上重要半導體缺料干擾影響產品組合，公司營運可說是面臨「上下夾擊」挑戰。不過，透過持續提升營運效率與強化核心產品競爭力，第3季本業獲利率有望優於上季，且業外表現亦有提升。

群光電能進一步強調，正積極推動長期發展計畫，持續加大在High Power、AI伺服器及Telecom電源領域的投入力度，並以其在邊緣運算的既有基礎為根基，建構更完整的技術與產品能力。

此外，公司也積極深化與策略性合作夥伴的協作，結合上下游資源與技術優勢，共同打造更具整合性的AI解決方案，期能進一步拓展CSP客戶版圖。