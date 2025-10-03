聽新聞
台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集
台積電在高雄楠梓設置5座二奈米晶圓廠，市長陳其邁今透露，台積電昨致贈市府12吋2奈米晶片，這是第一片晶片，感謝市府長期來的協助，並提到試量產進度超前，P1廠將於年底量產。陳其邁表示，2奈米製程落腳高雄，象徵全球最先進技術已在此生根，帶動高雄半導體產業鏈形成更強韌生態系。
陳其邁指出，台積電高雄廠P1至P5生產線投入2奈米先進製程，進度比預期更快，最快在年底量產，P2廠明年量產，目前P3也進入裝機階段，凸顯高雄在全球半導體版圖的戰略價值。
他強調，高雄未來將不僅是晶圓製造中心，更要完善設備、材料等上下游供應鏈，串聯南部產業資源，推動算力與高科技生態系形成產業聚落。
談及收到晶片心情，陳其邁坦言「百感交集」。他回憶，從招商到落實投產，市府與中央幾乎是在跟時間賽跑，許多時候深夜還要致電行政院或部會首長協調，市府各局處首長也常加班至深夜，只為確保進度如期。他感性說，看到第一片量產晶片出爐，非常感動。
陳其邁表示，這一片晶片是台積電送給高雄市政府禮物，更是全體市民努力的成果，市府決定將晶片展示於市府大廳，讓市民都能親眼見證這段歷程，讓大家知道，這一片晶片是和市民共同努力的成果。
