宏碁旗下海柏特通過上櫃審議案 最快年底有望轉上櫃

宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」即將再添新兵，櫃買中心於10月2日審議通過海柏特（6884）上櫃案，市場推斷，依據時程推估，海柏特可望在今年底到明年初掛牌上櫃。

海柏特為宏碁集團旗下專業維修及服務廠商，目前為興櫃股，其業務範圍以台灣為起點，延伸到亞太地區，尤其重點鎖定東南亞市場。

海柏特已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書閱讀器等，今更將觸角延伸至電子樂器產品領域。

今年6月，海柏特宣布，跨界攜手台灣山葉音樂股份有限公司（Yamaha），推出電子樂器及音響產品官方授權售後維修服務，提供原廠認證的專業技術團隊服務、原廠零件支援及一致的服務標準。

海柏特今年持續擴大維修範疇，海柏特總經理林俊男先前指出，對海柏特而言，最重要的是取得更多維修品牌，而「多據點、多品牌、多品項」是海柏特的競爭優勢。

此外，海柏特今年2月宣布攜手台灣線上零售龍頭momo富邦媒，推出momoBOOK電子書閱讀器售後維修服務。

在業績表現方面，海柏特今年8月營收9,190萬元，月增0.06%、年減16.4%；累計海柏特今年前八個月營收為7.51億元、年減4.03%。

海柏特今年上半年營收5.67億元，毛利率21.35%、營益率3.74%，稅後純益1,418萬元、年增12.72%，每股純益（EPS）為0.87元。