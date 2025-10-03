快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

宏碁旗下海柏特通過上櫃審議案 最快年底有望轉上櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」即將再添新兵，櫃買中心於10月2日審議通過海柏特（6884）上櫃案，市場推斷，依據時程推估，海柏特可望在今年底到明年初掛牌上櫃。

海柏特為宏碁集團旗下專業維修及服務廠商，目前為興櫃股，其業務範圍以台灣為起點，延伸到亞太地區，尤其重點鎖定東南亞市場。

海柏特已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書閱讀器等，今更將觸角延伸至電子樂器產品領域。

今年6月，海柏特宣布，跨界攜手台灣山葉音樂股份有限公司（Yamaha），推出電子樂器及音響產品官方授權售後維修服務，提供原廠認證的專業技術團隊服務、原廠零件支援及一致的服務標準。

海柏特今年持續擴大維修範疇，海柏特總經理林俊男先前指出，對海柏特而言，最重要的是取得更多維修品牌，而「多據點、多品牌、多品項」是海柏特的競爭優勢。

此外，海柏特今年2月宣布攜手台灣線上零售龍頭momo富邦媒，推出momoBOOK電子書閱讀器售後維修服務。

在業績表現方面，海柏特今年8月營收9,190萬元，月增0.06%、年減16.4%；累計海柏特今年前八個月營收為7.51億元、年減4.03%。

海柏特今年上半年營收5.67億元，毛利率21.35%、營益率3.74%，稅後純益1,418萬元、年增12.72%，每股純益（EPS）為0.87元。

營收 宏碁

延伸閱讀

惠民實業上櫃 蜜月行情甜

櫃買攜手上櫃家族助創業 「創業家講座」迴響熱烈

10月新股紅包來了！3檔報酬率逾5成 1檔抽中拚賺6.4萬元

宏碁泛美區新總部盛大啟用 遷址加州聖塔克拉拉

相關新聞

台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集

台積電在高雄楠梓設置5座二奈米晶圓廠，市長陳其邁今透露，台積電昨致贈市府12吋2奈米晶片，這是第一片晶片，感謝市府長期來...

台美關稅衝擊！中市117家廠商放無薪假 盧秀燕：處理要快

台中是全台工具機產業重鎮，美國關稅衝擊讓產業面臨嚴峻挑戰，全市共117家放無薪假，影響2598人。台中市議會今進行專案報...

群電營收／9月30億元 與上月約略持平、年減15.6%

群光電能（6412）公布2025年9月自行結算合併營收30.54億元，與上月約略持平，年減15.6%；第3季營收90.3...

宏碁旗下海柏特通過上櫃審議案 最快年底有望轉上櫃

宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」即將再添新兵，櫃買中心於10月2日審議通過海柏特（6884）上櫃案，市場推斷，依據時...

會說話的 AI 冰箱！三星 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱正式登台

看好AI智慧家電市場需求，三星（Samsung）2日宣布BespokeAI™Hybrid四門旗艦冰箱正式在台上市，搶攻高...

施耐德電機發表端對端液冷方案 搶攻 AI 資料中心市場

能源管理與自動化法商施耐德電機（Schneider Electric）為應對AI時代資料中心高密度運算帶來的散熱挑戰，繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。