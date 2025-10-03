會說話的 AI 冰箱！三星 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱正式登台

看好AI智慧家電市場需求，三星（Samsung）2日宣布BespokeAI™Hybrid四門旗艦冰箱正式在台上市，搶攻高端智慧居家商機。

這是全台首款搭載9吋「AIHome」全彩觸控螢幕的智慧冰箱，不僅能透過AI智慧偵測食材鏡頭即時檢視庫存，更具備AIHybrid複合式冷卻系統強化保鮮，為三星「AI for All」智慧居家體驗再創嶄新篇章。

三星指出，全新AIHybrid四門旗艦冰箱建議售價為149,900元，將於三星商城及全台指定通路陸續開賣。為搭上百貨周年慶熱潮，三星也祭出限時優惠，凡於12月31日前購買該旗艦冰箱，回函即送BespokeAI三件式智慧電子衣櫥（建議售價54,900元），藉由高價值贈品刺激消費者換機與導入智慧家居生態圈。

9吋AIHome螢幕串聯智慧家庭生態圈

這款劃時代的旗艦冰箱搭載的9吋AIHome全彩觸控螢幕，提供「食材管理、居家控制、家庭互動、娛樂體驗」等客製化服務，可透過SmartThings應用程式無縫串聯智慧家庭生態圈。

用戶可在螢幕上掌握天氣、查看行程，甚至藉由Bixby語音助理聲控播放音樂或搜尋食譜，實踐廚房空間的智慧家居無縫體驗。此外，冰箱亦支援自動碰觸開門設計，方便用戶在雙手拿滿食材時輕鬆開門。

AI智慧食材偵測精準管理保鮮期

在食材管理方面，BespokeAIHybrid四門旗艦冰箱內建智慧攝影機，可進行AI智慧食材偵測，即時辨識放入或取出冰箱的食材，最多可達37種類別的新鮮食材與50種加工食品。

AI系統具備排除誤判與隱私保護功能，能自動排除手部與地板，並針對身體部位自動打上馬賽克。用戶可隨時透過SmartThings應用程式查看冰箱內的食材清單，並在食材到期前收到提醒通知。

AI複合式冷卻系統兼顧鎖鮮與節能

在核心保鮮技術上，新機採用AIHybrid複合式冷卻系統，配備13cc壓縮機和半導體等級致冷晶片，可依使用需求智慧調節性能，搭配不鏽鋼鎖冷技術，能快速降溫並保持冰箱內均溫，延長食物保鮮期。