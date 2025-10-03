研華結盟高通旗下 Edge Impulse 推動邊緣 AI 快速開發新體驗

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）3日宣布將與高通旗下的全球領先邊緣AI開發平台商Edge Impulse展開策略合作，並由研華嵌入式事業群總經理張家豪與高通芬蘭RFFE Oy產品管理副總裁Zach Shelby，於美國加州舉辦的Edge Impulse年度旗艦活動「Imagine」中一同揭示此次合作重點。透過此策略合作，研華可將Edge Impulse的直覺式AI開發工具預先整合至研華邊緣運算平台，藉此大幅降低AI開發門檻，協助企業快速建置、部署並擴展邊緣端的智慧專案，進而縮短產品上市時間。

研華嵌入式事業群總經理張家豪指出：「著眼於邊緣AI應用的快速擴張，以及多樣化的市場應用情境需求，研華致力於建構完整生態系，此次與Edge Impulse的策略合作，不僅能降低AI開發門檻，還能開啟更快的原型開發與更廣的應用想像。研華把Edge Impulse預先整合至研華邊緣運算平台，客戶將能大幅簡化模型開發流程，並從概念驗證無縫轉換至實際導入。

同時，研華的工業規格、多元邊緣運算平台，結合Edge Impulse的模型工具可為不同規模的創新者提供了堅實的支撐。我們期待這樣的合作，能推動製造、醫療、物流到智慧城市等多元場域的創新，並持續引領邊緣AI的普及與落地。」

高通芬蘭RFFE Oy產品管理副總裁Zach Shelby表示：「隨著邊緣AI生態系日益成熟，開發者需要能支援部署並擴展到量產階段的先進工具。研華的全球布局、於產業的深耕、完整的平台與產品組合，使其成為推動邊緣AI擴展的理想合作夥伴。我們將共同致力於讓AI開發更直觀、更易於使用，賦能開發者與企業加速創新，並更快地將更為智能的解決方案推向市場。」

企業推動AI從概念驗證（PoC）到量產時，常面臨工具鏈分散與硬體多樣化挑戰。本次策略合作將Edge Impulse 工具預載至研華多元邊緣運算平台，包括AI工業主機板、AI推論系統、AI伺服器、AI工業相機，以及開發套件（Development Kit），優化開箱即用的開發體驗。

經由研華的邊緣運算平台以及Edge Impulse平台，客戶可以更流暢的方式完成模型訓練、優化、部署到監控的完整流程，節省時間與資源；透過結合研華的工業級規格、多元邊緣AI晶片平台，以及Edge Impulse的模型工具，將助力客戶加速原型開發、無縫擴展至企業級部署，降低AI開發門檻。

未來此合作除了可擴展研華邊緣AI生態策略，透過將業界領先夥伴的軟體整合至邊緣運算平台，亦為系統整合商、開發者與企業提供更完整且具彈性的堆疊，加速釋放邊緣AI的潛能。