Counterpoint Research：5G 智慧型手機滲透率、全球平均71%

根據Counterpoint Research統計，2025年上半年，5G智慧型手機已占全球智慧型手機出貨量逾71%，但倒數十國的平均5G出貨比重僅約15%。其中委內瑞拉僅有1%的5G出貨比重，成為全球5G普及率最低的國家。

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示，5G在部分市場的發展仍顯滯後。要加速普及，必須降低裝置成本，例如透過本地製造或政府補貼政策，使更多消費者可負擔5G手機。另外則是擴大網路覆蓋範圍，縮小城鄉差距，讓更多用戶能實際體驗到5G服務。

至於品牌廠也需積極推動5G裝置，結合市場教育與行銷策略，引導消費者升級。當地政府須改善經濟與政策環境，降低阻礙5G部署的結構性挑戰。

隨著電信基礎設施投資逐步增加，這些落後市場的5G普及時間表有望縮短，但最終進程仍取決於各國的經濟狀況與政策走向。在5G普及率倒數十國中，非洲占了六席，其中阿爾及利亞表現相對較佳，5G滲透率達22%。亞洲方面，巴基斯坦與孟加拉雖擁有龐大的智慧型手機市場，但5G滲透率仍居亞洲最低。