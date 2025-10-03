快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

Counterpoint Research：5G 智慧型手機滲透率、全球平均71%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據Counterpoint Research統計，2025年上半年，5G智慧型手機已占全球智慧型手機出貨量逾71%，但倒數十國的平均5G出貨比重僅約15%。其中委內瑞拉僅有1%的5G出貨比重，成為全球5G普及率最低的國家。

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示，5G在部分市場的發展仍顯滯後。要加速普及，必須降低裝置成本，例如透過本地製造或政府補貼政策，使更多消費者可負擔5G手機。另外則是擴大網路覆蓋範圍，縮小城鄉差距，讓更多用戶能實際體驗到5G服務。

至於品牌廠也需積極推動5G裝置，結合市場教育與行銷策略，引導消費者升級。當地政府須改善經濟與政策環境，降低阻礙5G部署的結構性挑戰。

隨著電信基礎設施投資逐步增加，這些落後市場的5G普及時間表有望縮短，但最終進程仍取決於各國的經濟狀況與政策走向。在5G普及率倒數十國中，非洲占了六席，其中阿爾及利亞表現相對較佳，5G滲透率達22%。亞洲方面，巴基斯坦與孟加拉雖擁有龐大的智慧型手機市場，但5G滲透率仍居亞洲最低。

5G 智慧型手機 消費

延伸閱讀

委內瑞拉防長：偵獲5架美戰機逼近委國海岸

南亞科、華邦電 權證四檔靚

1300元宏達電翻版？他列3原因籲別買台積電 網傻眼：小學生分析

被稱「柯前領導」柯文哲怒嗆被中共接管？北市政風處回應了

相關新聞

台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集

台積電在高雄楠梓設置5座二奈米晶圓廠，市長陳其邁今透露，台積電昨致贈市府12吋2奈米晶片，這是第一片晶片，感謝市府長期來...

台美關稅衝擊！中市117家廠商放無薪假 盧秀燕：處理要快

台中是全台工具機產業重鎮，美國關稅衝擊讓產業面臨嚴峻挑戰，全市共117家放無薪假，影響2598人。台中市議會今進行專案報...

群電營收／9月30億元 與上月約略持平、年減15.6%

群光電能（6412）公布2025年9月自行結算合併營收30.54億元，與上月約略持平，年減15.6%；第3季營收90.3...

宏碁旗下海柏特通過上櫃審議案 最快年底有望轉上櫃

宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」即將再添新兵，櫃買中心於10月2日審議通過海柏特（6884）上櫃案，市場推斷，依據時...

會說話的 AI 冰箱！三星 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱正式登台

看好AI智慧家電市場需求，三星（Samsung）2日宣布BespokeAI™Hybrid四門旗艦冰箱正式在台上市，搶攻高...

施耐德電機發表端對端液冷方案 搶攻 AI 資料中心市場

能源管理與自動化法商施耐德電機（Schneider Electric）為應對AI時代資料中心高密度運算帶來的散熱挑戰，繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。