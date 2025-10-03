下一代衛星加持、低軌衛星族群亮 法人點名四台廠受惠

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

隨大型星艦Starship發射成功，發射成本下降，有助於推進下一代衛星，單次發射衛星顆數增加，使用頻段上升，對台灣相關供應鏈來說，除出貨量增加，還有規格升級，將帶動相關供應鏈未來出貨動能提升，法人表示，台廠中較看好昇達科（3491）、啟碁（6285）、台光電（2383）、華通（2313）等有望受惠。

Starlink於第3季發射數量達736顆，雖因高基期導致季減22%，年增率仍成長102%，目前前三季累計發射量達2,236顆，年增58%，SpaceX計劃今年發射175至180次 Falcon 9火箭，並計劃發射25次Starship。

法人表示，SpaceX執行長馬斯克宣布將推出運載能力超過100噸的第三代星艦，目前第二代運載能力約35噸，且僅能回收助推器，新版本有望在2026年實現，且完全可重複使用，可同時回收助推器和太空船，運載能力提升與回收有助於降低發射成本，推動產業發展。

另外，SpaceX也宣布以170億美元向EchoStar收購無線頻譜執照，擴大手機聯網服務覆蓋範圍，預計2030年透過手機直連服務，Starlink將實現全球99%的網路覆蓋，SpaceX正與手機廠合作修改晶片組，預計2年內開始銷售支援手機直連服務的新手機。

