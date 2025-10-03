台美關稅衝擊！中市117家廠商放無薪假 盧秀燕：處理要快

台中是全台工具機產業重鎮，美國關稅衝擊讓產業面臨嚴峻挑戰，全市共117家放無薪假，影響2598人。台中市議會今進行專案報告，藍綠議員關心工具機受關稅衝擊的因應措施。台中市長盧秀燕表示，關稅問題不能以拖待變，呼籲要盡快處理。

國民黨市議員賴義鍠、劉士州、朱暖英說，關稅問題已經讓工具機廠商相當辛苦，如今自行車品牌「捷安特」製造廠巨大，遭美國海暨邊境保護局以「強迫勞動」理由，發布暫扣令，恐讓廠商無所適從，影響恐更巨大。

民眾黨市議員江和樹說，台中是台積電、美光等晶片供應鏈的重要基地，也是工具機、手工具、自行車等智慧製造的應用走廊，美國希望台商去美國設廠，企業直接在那邊，「就像是我們的直接送給他們」，如果產業外移了，對台灣會造成更大的衝擊。

民進黨市議員施志昌說，台中是全台工具機與精密機械的重鎮，七成廠商集中於大肚山台地，但產業出口近年持續下滑，全球排名從盧秀燕上任前的第三，降至今年第七，令人憂心。他呼籲市府應提出更積極的誘因方案，支持業者投入AI智慧製造、半導體設備等高附加價值領域，帶動產業轉型。

盧秀燕表示，捷安特已向中央請求支援，希望可以給予協助，但目前問題仍未解決，且巨大也不清楚查扣原因，是違反哪一條勞動條件？巨大難以著手改善，其他廠商也擔憂產生連帶效益，影響比巨大還要巨大。

盧秀燕說，台中市目前減班休息共117家公司，其中高達9成是因美國關稅衝擊，顯見關稅問題影響甚鉅。工具機兩大最大市場是中國與美國，但這幾年兩岸關係不佳，美國又有關稅問題，左右市場都丟了，只能打歐洲與非洲等第三、第四市場，不過距離遠，外交又不順利，難怪業者會這麼辛苦。

盧秀燕呼籲中央，處理關稅問題速度要快，不能以拖待變，故意拖著不揭牌，現在台美關稅「20%+N」 ，日韓都是15%，且不加N，稅率差這麼多，誰要給你下訂單。盧強調，全球產業競爭，關稅比別人少，效率比別人好，良率比別人強，條件比別人優厚，就會下訂單給我們，因此關稅問題要趕快處理。

經發局長張峯源表示，中央方面會積極爭取中央資源，地方方面則會協助廠商轉型找訂單，政府會在稅務、勞工、經濟，對這些產業來提供補助。