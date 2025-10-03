關稅政策的不確定性影響 義隆第3季短單需求增

義隆今日公布月合併營收11.33億元，月減3.2%、年增1.7%。公司表示，第3季受惠於終端市場需求回溫，客戶拉貨動能增強，短單需求提升。整體市場需求仍受關稅政策的不確定性影響，相較往年緩和，但復甦跡象逐漸顯露。公司持續深化與客戶的合作溝通，並靈活調整策略以穩定供應。

義隆9月各產品線營收占比，觸控板模組占49%，觸控螢幕晶片營收占18%，指紋(FP)占13%，指向裝置(PST)占16%，微控制器營收占2%，其餘是關係企業的營收占2%，觸控應用(包括生物辨識的應用)占當月合併營收的 80%，非觸控營收則占20%。

義隆表示，第3季進入消費性電子的傳統旺季，儘管關稅政策變動為總體經濟帶來不確定性，受惠於庫存水位回歸健康，整體訂單與出貨仍維持穩定。短期內，客戶因應關稅政策的不確定性，對出貨仍採較保守的規劃；義隆則彈性調整出貨節奏，並配合規劃生產需求，以因應未來可能出現的短單需求。

儘管市場仍有雜音，義隆對企業換機潮持續保持信心，並認為商務機種將最先受惠，目前商務機種的占比也持續健上升。同時，也積極配合客戶拓展AI應用，推動AI功能導入新機種，並與客戶共同規劃 AI PC的未來發展。