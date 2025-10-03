快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

關稅政策的不確定性影響 義隆第3季短單需求增

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
義隆董事長葉儀晧。圖／本報系資料照片
義隆董事長葉儀晧。圖／本報系資料照片

義隆今日公布月合併營收11.33億元，月減3.2%、年增1.7%。公司表示，第3季受惠於終端市場需求回溫，客戶拉貨動能增強，短單需求提升。整體市場需求仍受關稅政策的不確定性影響，相較往年緩和，但復甦跡象逐漸顯露。公司持續深化與客戶的合作溝通，並靈活調整策略以穩定供應。

義隆9月各產品線營收占比，觸控板模組占49%，觸控螢幕晶片營收占18%，指紋(FP)占13%，指向裝置(PST)占16%，微控制器營收占2%，其餘是關係企業的營收占2%，觸控應用(包括生物辨識的應用)占當月合併營收的 80%，非觸控營收則占20%。

義隆表示，第3季進入消費性電子的傳統旺季，儘管關稅政策變動為總體經濟帶來不確定性，受惠於庫存水位回歸健康，整體訂單與出貨仍維持穩定。短期內，客戶因應關稅政策的不確定性，對出貨仍採較保守的規劃；義隆則彈性調整出貨節奏，並配合規劃生產需求，以因應未來可能出現的短單需求。

儘管市場仍有雜音，義隆對企業換機潮持續保持信心，並認為商務機種將最先受惠，目前商務機種的占比也持續健上升。同時，也積極配合客戶拓展AI應用，推動AI功能導入新機種，並與客戶共同規劃 AI PC的未來發展。

營收 義隆 觸控

延伸閱讀

關稅談判我提台灣模式 龔明鑫：沒聽過矽谷複製被掏空 反更強大

信邦9月合併營收月增7.7%

海悅9月合併營收年增19% 兩業務亮眼

美經濟數據強化Fed降息預期 亞股多收高

相關新聞

關稅政策的不確定性影響 義隆第3季短單需求增

義隆今日公布月合併營收11.33億元，月減3.2%、年增1.7%。公司表示，第3季受惠於終端市場需求回溫，客戶拉貨動能增...

搶先進封裝商機！日月光斥資176億元打造…高雄K18B廠今動工

日月光半導體為因因應人工智慧（AI）、車用電子與高效能運算（HPC）需求的快速增長，位於於楠梓科技園區啟動 K18B 廠...

日月光加碼176億元！高雄 K18B 新廠啟動

因應AI浪潮興起，半導體先進製程需求持續提升，日月光（3711）半導體公司3日於高雄楠梓科技產業園區舉行K18B新廠動土...

OpenAI 新專案出爐！外資點名台廠十雄受惠

OpenAI新宣布10GW專案相當於8萬台以上的GB200 NVL72機櫃或2,500億美元的機櫃層級資本支出。美系券商...

緯穎挾擴廠題材再創新高 法人看好明年展望

緯穎（6669）股價再創歷史新高，開盤直上3,540元，因創高賣壓股價略有回檔，但依舊強勢，短期均線盡數上揚，呈多頭排列...

半導體風雲／TEL社長再會魏哲家提出新懲處 賠償達協議

東京威力科創（TEL）前員工捲入台積電2奈米洩密，其社長兼執行長河合利樹9月9日專程來台向台積電董事長魏哲家賠罪，未料僅談賠償未談懲處的態度，反而惹怒魏哲家。東京威力科創為維護與台積電長期合作關係，並平息魏哲家怒火，近日河合利樹已二度來台「負荊請罪」並拉高懲處層級，據悉雙方初步已達成協議。 至截稿為止，東京威力科創台灣分公司未對此做出任何回應。不過業界分析，東京威力科創賠償金額不會是「小數目」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。