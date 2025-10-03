搶先進封裝商機！日月光斥資176億元打造…高雄K18B廠今動工

日月光半導體為因因應人工智慧（AI）、車用電子與高效能運算（HPC）需求的快速增長，位於於楠梓科技園區啟動 K18B 廠房新建計畫，今（3）日舉行動土典禮。新廠總投資金額達176億元，預計2028年第1季完工啟用。

今天的動工典禮由日月光高雄廠區資深副總經理洪松井、經濟部園管局長楊志清、高雄市副秘書長王啓川及多位貴賓共同祈福起鏟。

K18B廠房規劃地上8層、地下2層，專注於先進封裝製程（CoWoS）及終端測試。規畫2028年第1季完工啟用，屆時可新增近2000個就業機會，不僅帶動地方產業發展，更進一步擴大高雄在全球半導體供應鏈的戰略地位。

日月光高雄廠資深副總洪松井表示，隨著先進封裝在整體半導體價值鏈中扮演的角色日益重要，日月光將持續投入最新技術與設備，滿足全球客戶在AI與高效能運算上的龐大需求。K18B廠房的動工，不僅是公司在先進封裝領域的重要里程碑，更是回應市場動能的積極作為，將進一步鞏固台灣半導體的全球領導地位。

K18B廠房採用VC-B等級抗微震設計，並設置園區首座獨立中央公用設施（CUB）大樓，集中管理電力、冷卻水與壓縮空氣等系統，提升製程穩定度與能源效率。K18B也將透過地下管道與鄰近K18廠串聯，形成完整「維生系統」，確保營運韌性與資源供應的穩定性。

在安全規劃上，K18B成為園區首棟導入全方位智能火災避難引導與AIoT消防智慧查檢系統的廠房，全面提升營運安全。同時，新廠積極爭取綠建築黃金級認證與 防火標章，並導入低碳建材、智慧節能管理與再生水循環，打造低碳、綠能的智慧型綠色工廠。

經濟部園管局長楊志清表示，K18B 廠房的啟動不僅回應 AI 與先進製程需求，更與南部半導體S廊帶高度連結。S廊帶從台南科學園區延伸至高雄楠梓科技園區，聚集台積電、日月光、材料與設備廠商，構築南台灣完整的半導體產業鏈，對台灣在全球產業分工中的競爭力具有關鍵戰略意義。

高雄市政府副秘書長王啓川指出，從台積電落腳楠梓，到AMD、義隆電子、信驊、日月光、默克、英特格、科林研發、應材與 ASML 等國際大廠擴展布局，高雄已形成涵蓋設計—製造—封裝—材料—應用 的完整半導體聚落。K18B 廠房動工象徵技術持續精進，也展現產業升級與社會共榮的雙重價值。