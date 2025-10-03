快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

日月光加碼176億元！高雄 K18B 新廠啟動

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
日月光今日啟動高雄K18B新廠興建，日月光半導體洪松井資深副總(右六)與園管局楊志清局長(右五)與會貴賓合影。照片／日月光提供
日月光今日啟動高雄K18B新廠興建，日月光半導體洪松井資深副總(右六)與園管局楊志清局長(右五)與會貴賓合影。照片／日月光提供

因應AI浪潮興起，半導體先進製程需求持續提升，日月光（3711）半導體公司3日於高雄楠梓科技產業園區舉行K18B新廠動土典禮，宣布投資176億元，興建未來年產值達每公頃新臺幣120億元新廠，全面整合園區產線、擴充封測產能，展現持續深耕高雄、布局AI時代半導體供應鏈的決心。K18B新廠預計2028年第1季完工，可增加近2,000個就業機會。

經濟部產業園區管理局楊志清局長在典禮中指出，臺灣在全球AI半導體供應鏈中具備領先優勢，政府正透過政策引導與園區建設，強化AI與半導體雙核心產業的系統性垂直整合，日月光此次擴建動作，興建地上八層、地下兩層、總樓地板面積達6萬平方公尺的先進廠房，正是策略實踐的具體成果。新廠啟動，緊扣政府推動的「大南方新矽谷」戰略定位，也象徵高雄作為半導體S廊帶核心基地的產業地位愈加穩固。

日月光高雄廠洪松井資深副總致詞時表示，日月光擁有40年產業經驗，面對先進封裝與終端測試技術的演進，公司將全面導入智慧製造與自動化系統，優化生產流程、精進製程效能。此外，K18B新廠也將綠能永續納入核心營運方針，從建築設計至廠務設備全面強化節能效益，目標爭取黃金級綠建築認證，實踐低碳、高效與環境共榮的發展理念。

日月光長年深耕高雄封測產業鏈，並獲得產業界肯定。近期榮獲經濟部頒發的「114年度節能標竿獎金獎」，再次印證企業在節能減碳、推動綠色供應鏈方面的卓越表現。經濟部指出，日月光在本業深耕之外，積極鏈結上下游夥伴，建立綠色供應網絡，成為臺灣產業朝向淨零轉型的重要推手之一。

事實上，日月光此次擴建行動也體現出產業數項重要趨勢：其一，全球AI晶片應用需求爆發，帶動高階封測服務產能擴張；其二，廠房規劃導入智慧化系統與高效率能資源管理設備，以降低運轉能耗與碳排；其三，強化與在地產業鏈協同合作，提升整體供應彈性與反應速度；其四，兼顧製造效能與永續營運，建構新世代低碳工廠標竿；其五，對應政策目標與市場需求，展現企業與政策同向同行的韌性。

K18B新廠未來將持續強化園區內部產線整合，並導入太陽能板等綠能系統，啟動微振建築整體性評估，打造節能、高效的綠色工廠。這不僅符合臺灣2050年淨零碳排目標，也形塑半導體產業低碳轉型的實踐場域。園管局表示，未來期望透過更多類似投資案，逐步深化南臺灣半導體S廊帶完整產業鏈，發揮產業群聚效應。

半導體 日月光 AI

延伸閱讀

高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

高雄威秀影城驚魂夜！男「玩手機」遭請出場竟懸坐平台 觀眾嚇壞

中秋連假當心！高雄爆竹「宵禁」 深夜放煙火恐挨罰

在地人口袋名單！高雄人氣早餐店推薦，一吃就念念不忘

相關新聞

關稅政策的不確定性影響 義隆第3季短單需求增

義隆今日公布月合併營收11.33億元，月減3.2%、年增1.7%。公司表示，第3季受惠於終端市場需求回溫，客戶拉貨動能增...

搶先進封裝商機！日月光斥資176億元打造…高雄K18B廠今動工

日月光半導體為因因應人工智慧（AI）、車用電子與高效能運算（HPC）需求的快速增長，位於於楠梓科技園區啟動 K18B 廠...

日月光加碼176億元！高雄 K18B 新廠啟動

因應AI浪潮興起，半導體先進製程需求持續提升，日月光（3711）半導體公司3日於高雄楠梓科技產業園區舉行K18B新廠動土...

OpenAI 新專案出爐！外資點名台廠十雄受惠

OpenAI新宣布10GW專案相當於8萬台以上的GB200 NVL72機櫃或2,500億美元的機櫃層級資本支出。美系券商...

緯穎挾擴廠題材再創新高 法人看好明年展望

緯穎（6669）股價再創歷史新高，開盤直上3,540元，因創高賣壓股價略有回檔，但依舊強勢，短期均線盡數上揚，呈多頭排列...

半導體風雲／TEL社長再會魏哲家提出新懲處 賠償達協議

東京威力科創（TEL）前員工捲入台積電2奈米洩密，其社長兼執行長河合利樹9月9日專程來台向台積電董事長魏哲家賠罪，未料僅談賠償未談懲處的態度，反而惹怒魏哲家。東京威力科創為維護與台積電長期合作關係，並平息魏哲家怒火，近日河合利樹已二度來台「負荊請罪」並拉高懲處層級，據悉雙方初步已達成協議。 至截稿為止，東京威力科創台灣分公司未對此做出任何回應。不過業界分析，東京威力科創賠償金額不會是「小數目」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。