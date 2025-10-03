聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI 新專案出爐！外資點名台廠十雄受惠
OpenAI新宣布10GW專案相當於8萬台以上的GB200 NVL72機櫃或2,500億美元的機櫃層級資本支出。美系券商觀察相關台廠供應鏈有：台積電（2330）、日月光（3711）、欣興（3037）、南亞科（2408）、台達電（2308）、雙鴻（3324）、鴻海（2317）、東元（1504）、廣達（2382）、緯穎（6669）。
OpenAI與輝達（NVIDIA）日前宣布意向書，雙方將展開具里程碑意義的策略合作，為OpenAI新一代人工智慧（AI）基礎設施部署至少10GW的NVIDIA系統，在部署超級智慧（superintelligence）的目標下訓練並執行其新一代模型。為支持包括資料中心與電力供應容量的部署，NVIDIA計畫在新系統部署期間，對OpenAI投資最高達1000億美元。
