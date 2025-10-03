聽新聞
0:00 / 0:00
緯穎挾擴廠題材再創新高 法人看好明年展望
緯穎（6669）股價再創歷史新高，開盤直上3,540元，因創高賣壓股價略有回檔，但依舊強勢，短期均線盡數上揚，呈多頭排列，攻擊態勢盡顯。目前暫報3,455元，上漲140元，漲幅4.22%。
在2日新大樓動土典禮過後，市場彷彿也在為緯穎喝采，董事長洪麗寗高喊產能仍遠遠不足，未來將會持續擴廠。法人指出，儘管第4季ASIC專案會有個過渡轉換期，但同時會有GB200的美系新客戶開始放量，因此營收僅會微幅季減。而2026年隨著GPU產品持續放量，再加上ASIC客戶的液冷產品開始出貨，公司營運將再更上一層樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言