日本晶片國家隊 挑戰台積2奈米

正在追求先進製程的日本晶片業者Rapidus公司宣布，旗下二奈米製程已延攬到美國大客戶，許多其他企業未來也可能與該公司簽約，將加劇與台積電、三星和英特爾等晶片巨擘的競爭。

Rapidus被視為日本的半導體國家隊的代表，是由日本經濟產業省主導成立的半導體公司，二○二二年八月由個人股東十四人設立，加上電裝、鎧俠、三菱日聯銀行、日本電氣、日本電信電話、軟銀、索尼和豐田汽車等八家企業出資。

日本媒體北海道新聞報導，Rapidus社長小池淳義透露，Rapidus將考慮與美國數家企業合作，明年開始生產客戶產品原型。小池淳義說，ＩＢＭ和半導體設計公司Tenstorrent已拔得頭籌，Rapidus也可能與其他公司簽約。

Rapidus二奈米製程持續快速邁進，該公司預計二○二六年第一季提供客戶製程設計套件，意味二○二六年底或二○二七年初可能開始量產。

除了Rapidus，美國媒體Semafor報導，英特爾正與超微（ＡＭＤ）展開初步洽談，報導引述知情人士指出，雙方仍處於初步討論階段。

超微設計的晶片，目前多數是由台積電生產，英特爾現階段也缺乏生產超微最先進與高利潤晶片的技術能力。過去幾周以來，英特爾已接連獲得白宮、輝達及軟銀的投資資金與公共支持，若超微開始下單給英特爾，可能象徵英特爾晶圓代工事業的重大勝利，讓英特爾得以有信心地開發下一代製程技術，也暗示超微能有信心地把晶片製造交給對手。超微與英特爾在x86架構的個人電腦（ＰＣ）與伺服器晶片市場相競爭。英特爾拒絕置評，超微發言人則表示「不評論市場謠言或揣測」。

儘管英特爾的製程技術被認為落後台積電，但在川普政府推動「美國需要晶片製造冠軍」的政策方向下，美國大型科技公司已開始將部分產能，主要是較低階晶片，轉移至英特爾的國內晶圓廠。